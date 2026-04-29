Voznik avtobusa že pet let pomaga mladim pri varni in samostojni uporabi javnega prevoza: »Mladi potrebujejo konkretno izkušnjo« (FOTO)

Projekt ozaveščanja o varni uporabi avtobusa v integriranem javnem potniškem prometu (IJPP), katerega pobudnik je voznik Arrive Faustin Karačić, letos poteka že peto leto zapored. Pobuda se prvič širi tudi v Podravsko regijo. Predstavitveno vožnjo z devetošolci OŠ Žiri in OŠ Rovte so izvedli minuli teden na relaciji Žiri–Rovte–Logatec–Ljubljana. Mladi so se na praktičnem primeru seznanili z uporabo sistema IJPP, pravilnim vedenjem na postajališču, varno uporabo avtobusa ter osnovami odgovorne mobilnosti. Projekt je nastal iz vsakodnevnih izkušenj voznika, ki je v neposrednem stiku z mladimi potniki in njihovimi starši. Ob prehodu v srednjo šolo številni devetošolci prvič samostojno uporabljajo javni prevoz. Program jim na praktičen in razumljiv način predstavi uporabo avtobusa, sistem IJPP ter osnovna pravila varnega ravnanja v prometu.
Predsednik ZŠAM Logatec Matjaž Cigale ob tem poudarja: »Za številne devetošolce pomeni začetek srednje šole tudi prvo samostojno dnevno potovanje v večje mesto. Informacije in praktična izkušnja, ki jih dobijo na predstavitveni vožnji, pomembno prispevajo k njihovi večji varnosti in samozavesti.« Širitev projekta v Podravsko regijo predstavlja pomemben razvojni korak. Projekt iz leta v leto dosega več mladih in prispeva k večji prometni varnosti ter odgovorni uporabi javnega prevoza. »Arriva kot izvajalec javnega potniškega prometa s podporo tovrstnim pobudam krepi svojo vlogo odgovornega partnerja v lokalnem okolju. Poleg zagotavljanja zanesljive mobilnosti aktivno prispeva tudi k izobraževanju in varnosti prihodnjih generacij uporabnikov javnega prevoza,« poudarja Monika Bukovec, vodja marketinga, komunikacije in projektov pri Arrivi.