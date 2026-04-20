Voznik po dolenjski avtocesti divjal z več kot 200 kilometri na uro

Policisti so v nedeljo okoli 8. ure na Obrežju ustavili 28-letnega švicarskega voznika osebnega vozila, ki je na avtocesti na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 204 kilometre na uro in prekoračil dovoljeno hitrost za 74 kilometrov na uro.
Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so mu izrekli globo, so sporočili s PU Novo mesto.
Kaj pravi zakonodaja?
Po slovenskem Zakonu o pravilih cestnega prometa se na avtocesti, kjer je omejitev 130 km/h, prekoračitev hitrosti za več kot 60 km/h kaznuje z globo 1.200 evrov in 9 kazenskimi točkami. Pri tako visoki prekoračitvi lahko sodišče ali policija izreče tudi prepoved vožnje, za domače voznike pa tak prekršek pogosto pomeni tudi odvzem vozniškega dovoljenja, če dosežejo skupno mejo kazenskih točk.
