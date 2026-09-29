Voznik sedel na pasu, brat brez: eden obtožen, drugi mrtev

TRAGEDIJA NA ZAPLANI

Ob Vojku Marinču nepripet sedel tudi brat Matevž. Ograje na nevarnem odseku še vedno ni.

Pred dvajsetimi leti je odmevala vseslovenska preventivna akcija Varnostni pas – vez z življenjem, s katero so odgovorni tako voznike kot njihove sopotnike opozarjali na redno uporabo varnostnega pasu med vožnjo. Od takrat do danes se je zavedanje pomena njegove uporabe močno povečala, predvsem pri potnikih na zadnjih sedežih vozil. Se pa vsako leto na žalost zgodi še kar nekaj nesreč s smrtnim izidom, v katerih bodisi vozniki bodisi sopotniki niso bili pripeti. Po podatkih Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) je bilo leta 2016 med umrlimi vozniki osebnih avtomobilov 15 takšnih, ki niso ...