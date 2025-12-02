Voznik tovornjaka nevarno vijugal po cesti, za to ni bil kriv samo alkohol

V ponedeljek, malo po 19. uri, je na avtocesti v bližini Šentviškega predora prišlo do dogodka, ki bi lahko imel resne posledice. Policisti so bili obveščeni o vozniku tovornega vozila, ki je nevarno vijugal po cestišču. Občan je opisal vozilo, ki se ni držalo predpisane smeri vožnje in očitno ni bilo pod nadzorom voznika. Pri pregledu ter kasnejši intervenciji so policisti odkrili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola.

V izdihanem zraku je imel 0,87 mg/l alkohola

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik v izdihanem zraku imel 0,87 mg/l alkohola, kar je precej nad dovoljeno mejo. Poleg tega so ugotovili, da je voznik med vožnjo jedel, kar je dodatno povečalo tveganje za napake in nepravilnosti na cesti. Pri pregledu tahografa pa so zaznali tudi prekoračitev hitrosti na avtocesti. Vozniku, 33-letnemu državljanu Hrvaške, so policisti odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi več kršitev so mu izdali plačilni nalog, proti njemu pa teče prekrškovni postopek. V tem primeru je bilo tveganje za nesrečo bistveno višje, saj tovorno vozilo zaradi svoje mase zahteva daljšo zavorno pot in večjo natančnost pri manevriranju.

Tvegane vožnje pod vplivom alkohola

Policisti opozarjajo, da vožnja pod vplivom alkohola ter nespoštovanje osnovnih prometnih pravil ostajata med najpogostejšimi vzroki za najhujše prometne nesreče. Vožnja s tovorniškim vozilom, ki je že sama po sebi zahtevna zaradi večje mase in dolge zavorne poti, je v stanju alkoholiziranosti izjemno nevarna tako za voznika kot za ostale udeležence v prometu. Vsi smo odgovorni za varnost na cestah, in vsakokrat, ko sedemo za volan, nosimo breme, da poskrbimo za svojo varnost in varnost drugih.