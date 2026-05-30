Voznike čaka zahteven konec tedna, zapore v Ljubljani in večurne zamude v Avstriji

Voznike v Sloveniji ta konec tedna čakajo pomembne prometne spremembe. Največ pozornosti bo zahtevala popolna zapora dela severne ljubljanske obvoznice, medtem ko bodo številni Slovenci, ki potujejo proti Italiji ali Nemčiji, naleteli na izjemne prometne ovire na Brennerskem koridorju v Avstriji. Prometne službe zato pozivajo k previdnosti, pravočasnemu načrtovanju poti in spremljanju aktualnih prometnih informacij.

Severna ljubljanska obvoznica bo zaprta v obe smeri

Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo severna ljubljanska obvoznica (H3) zaprta za ves promet med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever oziroma Celovška cesta. Zapora bo trajala od sobote zvečer do nedelje pozno zvečer. Obvoz bo urejen po Celovški cesti v obe smeri. Vozniki naj računajo na povečane prometne obremenitve na Celovški cesti in drugih mestnih vpadnicah.

Projekt poteka v sodelovanju Mestne občine Ljubljana in družbe DARS. Konec januarja so odstranili oba dotrajana nadvoza, zdaj pa sledi ključna faza prenove – postavitev novih mostnih konstrukcij. Dela izvajata družbi V3 gradnja inženiring ter Markomark Nival graditeljstvo skupaj s podizvajalci.

Dodatne prometne omejitve v Ljubljani

Promet ostaja spremenjen tudi na priključku Ljubljana center in Barjanski cesti, kjer je zaradi del zaprt nadvoz. Obvoz je urejen preko priključka Ljubljana Rudnik.

Zaradi sočasnih del na več pomembnih prometnicah lahko vozniki predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah pričakujejo daljše potovalne čase.

Ta konec tedna bo za voznike eden zahtevnejših v letošnji pomladni sezoni, zato bo dobro načrtovanje poti ključnega pomena za varno in čim manj stresno potovanje.

Brennerski koridor: pričakovani večurni zastoji

Posebno opozorilo velja za vse, ki nameravajo potovati skozi Avstrijo. Brennerski koridor, ena najpomembnejših prometnih povezav med severom in jugom Evrope, bo v soboto deležen popolne zapore. Avstrijske oblasti bodo med 11. in 19. uro zaprle avtocesto A13 Brenner v obe smeri med cestninsko postajo Schönberg in prelazom Brenner. Za tovorni promet bo zapora veljala že od 9. ure dalje. Poleg avtoceste bodo zaprte tudi regionalne ceste B182 in L38, zato uradnega lokalnega obvoza ne bo.

Družba ASFINAG in dežela Tirolska voznikom svetujeta, naj se potovanju po tem koridorju na ta dan, če je le mogoče, izognejo oziroma ga prestavijo.

Obremenjene bodo tudi alternativne poti

Zapora Brennerja bo vplivala tudi na druge pomembne prometne povezave v Avstriji. Prometne oblasti pričakujejo močno povečanje prometa na:

avtocesti A10 (Tauernska avtocesta),

avtocesti A9 (Pyhrnska avtocesta),

številnih regionalnih cestah na Tirolskem, Koroškem, Salzburškem in Štajerskem.

Dodatne prometne obremenitve bodo povzročili še počitnice v več nemških zveznih deželah, praznični konec tedna v Italiji ter večje javne prireditve na območju Innsbrucka. Zato so večurni zastoji praktično neizogibni.

Dela tudi na štajerski avtocesti

Prometne omejitve ostajajo tudi na štajerski avtocesti A1. Med Zadobrovo in Domžalami promet poteka po dveh zoženih prometnih pasovih. Zaprt je priključek Sneberje proti Ljubljani, obvoz pa je urejen preko priključka Šentjakob.

Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet zaradi del poteka dvosmerno po prilagojeni prometni ureditvi. Zaprt ostaja tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru.

Gneča na primorski avtocesti in zapora regionalne ceste

Zaradi zapore je možna večja gneča na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni. Zato voznike strokovnjaki pozivajo k strpni in previdni vožnji.

Regionalna cesta Planina-Postojna bo med Planino in Ravbarkomando zaprta do nedelje, 31. maja, do 24. ure. Obvoz Ravbarkomanda-Slivice-Dolnja Planina.

Nasveti za voznike

Prometni strokovnjaki priporočajo: