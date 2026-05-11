Pozor! Na Primorki znova počilo, nastaja 16-kilometrski zastoj

Po več hudih prometnih nesrečah in kilometrih zastojev na primorski avtocesti v zadnjih dneh voznike tudi danes spremljajo težave v prometu. Samo v času praznikov, med 26. aprilom in 4. majem, so policisti Policijske uprave Koper na območju delovne zapore obravnavali kar 11 prometnih nesreč, od tega štiri 30. aprila. Od 1. marca do 4. maja pa skupno že 48. Na odseku med Ravbarkomando in Razdrtim so jih v smeri proti Kopru obravnavali 21, vse z materialno škodo.

Danes je Zavod Reševalni pas na Facebooku znova opozoril na novo prometno nesrečo na primorski avtocesti. Po njihovih navedbah je med Logatcem in Postojno po trčenju nastal kar 16-kilometrski zastoj. Voznike dodatno ovirajo tudi močni nalivi in zmanjšana vidljivost, zato opozarjajo na prižgane zasenčene luči, prilagojeno hitrost, večjo varnostno razdaljo ter dosledno ustvarjanje reševalnega pasu v zastojih.

Voznikom priporočajo dodatno previdnost

Po podatkih Promet.si promet na avtocesti A1 med Postojno in počivališčem Studenec v obe smeri trenutno poteka po dveh zoženih pasovih zaradi del, ki bodo trajala predvidoma do sredine julija. V času prometnih konic tam nastajajo dodatni zastoji.

Zaradi del je zaprt tudi uvoz Postojna proti Kopru, obvoz pa je urejen prek Unca ali Razdrtega. Do začetka junija promet med priključkom Kozina in predorom Kastelec v obeh smereh poteka po levem smernem vozišču po dveh zoženih pasovih, kar dodatno vpliva na pretočnost prometa. Voznikom priporočajo dodatno previdnost, saj lahko že manjša nesreča ob povečanem prometu povzroči večkilometrske zastoje.