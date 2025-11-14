Vozniki pozor, časa ni več veliko! Kazni za neustrezno opremo so lahko visoke

Vulkanizerji imajo te dni polne roke dela z menjavo pnevmatik, saj morajo imeti vsi naši jekleni konjički zimske gume ali ustrezno zimsko opremo s 15. novembrom pa vse do 15. marca.

Če kdo misli, da lahko z menjavo še malo počaka, naj dvakrat premisli. Za neupoštevanje zakona je treba plačati globo 40 evrov. Morda se ne sliši veliko, a če zaradi neprimernih pnevmatik ovirate promet ali celo ogrožate druge, vas lahko oglobijo v višini kar 500 evrov. To pa je že udarec, ki ga občuti vsak žep.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 29. členu določa preprosto pravilo: med 15. novembrom in 15. marcem morajo biti motorna in priklopna vozila opremljena z zimsko opremo. A to ni vse. Tudi izven tega obdobja morajo imeti vozniki zimsko opremo, če se razmere poslabšajo, ko je na cesti sneg, led ali poledenela gošča.

Policisti bodo tako v naslednjem obdobju preverjali vozila. Redni nadzor cestnega prometa vključuje tudi pregled pnevmatik, snežnih verig in druge opreme. In ko se temperature spustijo, se pregledi samo še zaostrijo.

Policija opozarja še na nekaj: vidljivost. Kolikokrat vidimo voznike, ki le na hitro postrgajo luknjico na vetrobranskem steklu in se poženejo na cesto? Takšna vožnja je izjemno nevarna. Pred odhodom je treba očistiti vsa stekla, odstraniti sneg z vozila in poskrbeti, da med vožnjo z njega ne odpadajo led, voda ali drugi nevarni delci.