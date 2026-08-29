Vozniki, pozor: dizel naj bi se močno pocenil, pri bencinu kaže na podražitev

Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike v torek najverjetneje čaka zvišanje cen 95-oktanskega bencina za približno dva centa in pocenitev dizelskega goriva za okoli osem centov, so izračunali na spletnem portalu Finance. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje.

Na naftnih trgih se je smer v minulem tednu obrnila navzdol. Brent je petkovo trgovanje končal pri 89,31 dolarja za 159-litrski sod, kar je 5,4 odstotka manj kot teden prej, so spomnili na Financah. Bencin in dizel se na mediteranskih trgih pogosto gibljeta v enaki smeri, določena obdobja pa so izjema. Dizel je tako še vedno zgodovinsko drag glede na surovo nafto, vendar se je v primerjavi z izjemno visokimi ravnmi iz prejšnjega obračunskega obdobja občutno pocenil. Ker kurilno olje sodi v isto skupino srednjih destilatov, se njegova cena praviloma giblje zelo podobno kot cena dizla.

Pri bencinu so razmere drugačne. Ponudba na sredozemskem trgu ostaja omejena zaradi močnega poletnega povpraševanja, zmanjšanega regionalnega izvoza in pomanjkanja nekaterih visokooktanskih komponent, potrebnih za mešanje goriva. Rafinerije so zaradi visokih marž obenem dajale prednost proizvodnji dizla pred bencinom. Po izračunu Financ se bo tako v torek bencin na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil, kot omenjeno, za približno dva centa na okoli 1,625 evra za liter. Dizel bi se medtem lahko pocenil za nekaj več kot osem centov na okoli 1,82 evra za liter, kurilno olje pa bi lahko od torka stalo okoli 1,43 evra za liter.

Na končni rezultat vpliva tudi država

Izračun temelji na povprečju cen posameznih naftnih derivatov na sredozemskem trgu in tečaju dolarja proti evru. Bencin, dizel in kurilno olje se lahko zato gibljejo v različnih smereh, so pojasnili. Opozorili pa so, da lahko na končni rezultat vpliva tudi država. Občutna pocenitev dizla in kurilnega olja odpira možnost, da bi vlada del znižanja izkoristila za zvišanje trošarin. V tem primeru bi bila pocenitev na bencinskih servisih manjša, kot ocenjujejo na Financah.

Ministrstvo za finance je v četrtek napovedalo pripravo sprememb pri obdavčitvi kurilnega olja s trošarinami. Ukrep naj bi znižal njegovo ceno in pomagal predvsem kmetijstvu, vendar ministrstvo še ni razkrilo višine razbremenitve, načina izvedbe niti tega, ali bo ukrep veljal za vse kupce kurilnega olja. Gradivo naj bi poslalo vladi in Evropski komisiji, uveljavitev predpisov pa pričakuje v drugi polovici septembra. Ker je sedanja trošarina že na evropskem minimumu, je morebitno dodatno znižanje odvisno od odziva oziroma soglasja Bruslja.