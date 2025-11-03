Vozniki, pozor: opolnoči se bodo goriva občutno podražila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sporočilo, da se bodo v torek zvišale cene bencina, dizla in kurilnega olja.

Za liter 95-oktanskega bencina bomo po novem plačali 1,455 evra, za liter dizla 1,499 evra, medtem ko bo liter kurilnega olja stal 1,096 evra. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 17. novembra 2025.

Če rezervoar napolnite s 50 litri bencina, vas bo to po novem stalo 72,75 evra – skoraj evro več kot doslej. Za enako količino dizla bo treba odšteti 74,95 evra. Če vlada ne bi regulirala cen, bi bila po zagotovilih ministrstva razlika še občutnejša.

Za kurilno olje bo treba odšteti 1,096 evra na liter, kar pomeni, da bo pri nakupu 1.000 litrov račun znašal 1.096 evrov. Brez regulacije bi bil po navedbah ministrstva strošek kar 103 evre višji.

Marže trgovcev ostajajo omejene

Po vladni uredbi so marže trgovcev strogo omejene – za liter bencina največ 0,0994 evra, za dizel 0,0983 evra, za kurilno olje pa največ 0,08 evra.

Cene se še naprej izračunavajo na podlagi gibanja cen na svetovnem trgu in tečaja ameriškega dolarja proti evru. Izračun temelji na 14-dnevnem povprečju svetovnih cen goriv.