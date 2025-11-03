  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVE CENE

Vozniki, pozor: opolnoči se bodo goriva občutno podražila

Če vlada ne bi regulirala cen, bi bila po zagotovilih ministrstva razlika še občutnejša.
FOTO: Leon Vidic
FOTO: Leon Vidic
N. B.
 3. 11. 2025 | 14:15
 3. 11. 2025 | 14:21
1:45
A+A-

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sporočilo, da se bodo v torek zvišale cene bencina, dizla in kurilnega olja.

Za liter 95-oktanskega bencina bomo po novem plačali 1,455 evra, za liter dizla 1,499 evra, medtem ko bo liter kurilnega olja stal 1,096 evra. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 17. novembra 2025.

Če rezervoar napolnite s 50 litri bencina, vas bo to po novem stalo 72,75 evra – skoraj evro več kot doslej. Za enako količino dizla bo treba odšteti 74,95 evra. Če vlada ne bi regulirala cen, bi bila po zagotovilih ministrstva razlika še občutnejša.

Za kurilno olje bo treba odšteti 1,096 evra na liter, kar pomeni, da bo pri nakupu 1.000 litrov račun znašal 1.096 evrov. Brez regulacije bi bil po navedbah ministrstva strošek kar 103 evre višji.

Marže trgovcev ostajajo omejene

Po vladni uredbi so marže trgovcev strogo omejene – za liter bencina največ 0,0994 evra, za dizel 0,0983 evra, za kurilno olje pa največ 0,08 evra.

Cene se še naprej izračunavajo na podlagi gibanja cen na svetovnem trgu in tečaja ameriškega dolarja proti evru. Izračun temelji na 14-dnevnem povprečju svetovnih cen goriv.

Več iz teme

cenedizelbencingorivopodražitve
ZADNJE NOVICE
14:45
Premium
Novice  |  Slovenija
POSTOPEK TRENUTNO V MIROVANJU

V Straži v občini Lukovica katastrofa ob vsakem deževju

V Straži v Občini Lukovica že več let čakajo na asfaltiranje lokalne poti.
3. 11. 2025 | 14:45
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
ALI STE VEDELI?

Nenehno skrolanje razkriva reveže in bogataše

Za mnoge je takšna navada le beg pred vsakodnevnim stresom. Bogataši za takšno brezplodno brskanje naj ne bi imeli časa.
3. 11. 2025 | 14:35
14:26
Premium
Bulvar  |  Suzy
KLEPET

Masterchef Luka Pangos: Dobra sestavina je najlepši dar (Suzy)

Kuharski mojster, ki si je odločno utrl pot na slovensko kulinarično sceno, še vedno čaka na gradbeno dovoljenje za prenovo hiše na posestvu blizu Laškega, kjer namerava zasnovati prestižni kmečki turizem za celostno razvajanje.
3. 11. 2025 | 14:26
14:15
Novice  |  Slovenija
NOVE CENE

Vozniki, pozor: opolnoči se bodo goriva občutno podražila

Če vlada ne bi regulirala cen, bi bila po zagotovilih ministrstva razlika še občutnejša.
3. 11. 2025 | 14:15
14:10
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Vita Starman brez dlake na jeziku: »Nič ni zastonj« (VIDEO)

Vita Starman in arhitektka Polona Senčar Otoničar razkrivata, kako potekajo sodelovanja med vplivneži in podjetji s področja notranje opreme.
3. 11. 2025 | 14:10
14:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Za 1. november peljal proti pokopališču, a se ni ustavil: 65-letnik pozitiven na kokain

'Privozil' 13 kršitev v skupnem znesku 3840 evrov.
3. 11. 2025 | 14:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki