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Vozniki, pozor! Zaprta je primorska avtocesta

Med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru se je zgodila nesreča.
Trenutno stanje FOTO: Dars
Trenutno stanje FOTO: Dars
B. K. P.
 27. 8. 2026 | 16:37
 27. 8. 2026 | 17:21
1:33
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Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, navaja prometnoinformacijski center. Na omenjenem območju nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec - Razdrto. 

Sicer pa je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, po več cestah so tudi zastoji. Na štajerski avtocesti so zastoji na treh odsekih: med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Na dolenjski avtocesti je promet močno zgoščen med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani.

Na ljubljanski obvoznici je gneča od Kosez in Barja mimo Kozarij in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga tri kilometre. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod, Lipce, dodajajo na prometnoinformacijskem centru.

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