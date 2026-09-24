Vozniki, pozor! Zaprta je primorska avtocesta

Zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec je zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru, sporočajo s prometno-informacijskega centra. Obvoz je možen po vzporednih regionalnih cestah, trenutno zastoji še ne nastajajo, prav tako na omenjenem odseku ni gneče. Kaj natanko se je zgodilo, še ni znano.

Kaj je s predorom Kastelec? V predoru Kastelec, a v smeri proti Ljubljani, je bila v začetku prejšnjega meseca v prometni nesreči udeležena tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tudi ta nesreča se je zgodila v popoldanskih urah, nekaj minut pred 17. uro, kot je znano, pa je predsednica utrpela telesne poškodbe, ker, kot je priznala sama, med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom.

So pa zaradi popoldanske prometne konice zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške ceste in na severni obvoznici od Leskovškove ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Dodatno proti Štajerski promet ovira v delovni zapori okvarjeno vozilo, zaprt je en prometni pas. Zastoj se bo tu še podaljšal. Voznikom, ki so namenjeni po tej poti, na prometno-informacijskem centru svetujejo, da se preusmerijo.

Na primorski avtocesti gre po polžje pred Postojno proti Ljubljani, zamuda je tam do pol ure. Zastoj je tudi na cesti Strunjan - Jagodje.