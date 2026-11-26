Primorska avtocesta je zaprta med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru, sporočajo na prometno-informacijskem centru. Razlog je prometna nesreča in zdrsi več tovornih vozil.

Poleg tega je zaradi okvare vozila na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru., predmet na vozišču na ljubljanski zahodni obvoznici pa ovira promet na uvozu Brod proti Kozarjam.

Na primorski avtocesti so daljši zastoji med razcepom Nanos in Ljubljano v obe smeri.

»Izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton se vrši na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru, pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk, na uvozu Bertoki in pred počivališčem Ravne proti Ljubljani ter na vipavski hitri cesti na prehodu Vrtojba proti Razdrtemu,« še sporočajo s prometno-informacijskega centra.

Ob tem velja ponovno opozoriti voznike, da so na cestah posipne in plužne skupine. Voznike zato na Darsu pozivajo, naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo ter vožnjo prilagodijo trenutnim voznim razmeram.