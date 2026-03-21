Vozniki pozor! Zdaj lahko hitro ugotovite, na katerem bencinskem servisu je dovolj goriva

Marsikdo je v teh dneh zaman pripeljal na določen bencinski servis, da bi v svoj jekleni konjiček natočil gorivo, saj tega marsikje ni bilo in ga še vedno občasno ni. Zdaj je na spletu zaživela zelo uporabna spletna stran Kje je gorivo, ki nam hitro pove, ali je na bencinskem servisu v naši bližini dovolj bencina, dizla in kurilnega olja.

Ko spletno stran odpremo, se nam prikaže zemljevid, na katerem lahko vidimo bencinske servise po vsej Sloveniji in ali je pri njih na voljo dovolj goriva. Če kliknemo oziroma pritisnemo na krogec za posamezen servis, se nam pokaže, ali je na njem na voljo dovolj bencina, dizla in kurilnega olja, pa tudi, kakšna je cena. Podatke o tem, ali je gorivo na voljo, delijo vozniki in voznice. Med njimi ste lahko tudi vi. Bolj kot bodo poročali o stanju na servisih, bolj točni bodo podatki.

Tako je videti spletna stran kjejegorivo.si. FOTO: zaslonska slika/kjejegorivo.si

Pomanjkanje posledica sunkovitega in povečanega povpraševanja

V zvezi s problematiko pomanjkanja goriv so se danes popoldne oglasili iz Petrola. Kot so zapisali, odločno zavračajo navedbe, da so trenutne razmere na prodajnih mestih posledica neustreznega ravnanja z njihove strani. »Zaloge slovenskega trga z gorivi ostajajo stabilne, dobavni viri so zagotovljeni in v skladiščih ni pomanjkanja goriva. Občasno pomanjkanje na posameznih prodajnih mestih je posledica sunkovitega in povečanega povpraševanja, ne motenj v dobavi. Zaradi razvejanosti Petrolove mreže, ki oskrbuje tudi manj poseljena območja, prihaja do dodatnih logističnih obremenitev,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri dobavi goriva so priskočili tudi na pomoč družbi MOL, saj so, kot so zapisali, v zadnjih dneh z namenom stabilizacije trga gorivo posodili tej družbi, kar po njihovem potrjuje, da težave niso na strani dobave. A kot so dodali, zaradi omejenih transportnih zmogljivosti v trenutnih razmerah ni mogoče takoj zagotoviti dobave vsem lokacijam. »Kupce pozivamo k premišljenemu točenju goriva, saj del odjema presega dejanske potrebe in dodatno obremenjuje oskrbo. Za umiritev razmer bo treba zmanjšati pritisk povpraševanja, stabilizacija pa bo trajala več dni,« so še sporočili.