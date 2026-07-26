Kaže spodbudno: cene goriv bi bile tokrat lahko nižje, poglejte za koliko

Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike v torek najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno en do dva centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali na spletnem portalu Finance. Kot so zapisali, so pred vladnim posegom v dajatve pričakovali novo opazno podražitev vseh treh naftnih derivatov, zdaj pa se zdi, da je vlada s petkovim ukrepom rast cen na trgih večinoma oziroma v celoti nevtralizirala in bi se lahko goriva celo pocenila. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina sicer trenutno stane 1,649 evra, dizelskega goriva 1,855 evra in kurilnega olja 1,464 evra.

Napoved manj zanesljiva kot običajno

So pa na Financah poudarili, da je njihova tokratna napoved sprememb cen zaradi velikih nihanj cen nafte in naftnih derivatov manj zanesljiva kot običajno in da ocenjevanje dodatno otežuje prav sprememba dajatev. Vlada je v petek sklenila, da so neosvinčeni 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija do 28. septembra oproščeni plačila prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2 dajatev). Kot so izračunali na ministrstvih za infrastrukturo in energetiko ter za okolje in prostor, bo drobnoprodajna cena bencina ob upoštevanju DDV glede na vsakokrat veljavno ceno, ki bi veljala ob nespremenjenih dajatvah, posledično nižja za 9,555 centa, dizelskega goriva in kurilnega olja pa za 11,139 centa na liter.

Cena za 159-litrski sod nafte brent se je na naftnem trgu ta teden ob zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu dvignila nad 100 dolarjev, za teksaško nafto pa nad 90 dolarjev za 159-litrski sod. Pozneje je sicer znova padla pod ti meji.