Vozniški izpit ste opravili pred leti – koliko znanja vam je še ostalo?

Vozniški izpit je za večino ljudi eden pomembnejših mejnikov v življenju. Z njim pride svoboda gibanja, večja samostojnost in lažje opravljanje vsakodnevnih obveznosti. A medtem ko številna znanja v življenju redno obnavljamo, vozniške spretnosti pogosto ostanejo prepuščene rutini. Zato strokovnjaki vse pogosteje opozarjajo na pomen osvežitvenih voženj, ki niso namenjene le starejšim voznikom, temveč vsem, ki želijo voziti varneje, samozavestneje in v skladu s sodobnimi prometnimi razmerami.

Dolgoletne vozniške izkušnje prinašajo pomembne prednosti. Izkušen voznik praviloma bolje predvideva nevarnosti, mirneje rešuje nepredvidene situacije in sprejema bolj premišljene odločitve. Hkrati pa lahko prav leta za volanom utrdijo navade, ki niso več skladne z najboljšimi praksami varne vožnje. Promet se nenehno spreminja, na cestah je vse več krožišč, območij z omejitvijo hitrosti 30 kilometrov na uro, novih prometnih ureditev, električnih skirojev in kolesarjev. Spreminjajo se prometni predpisi, vozila postajajo vse bolj tehnološko napredna, opremljena z različnimi asistenčnimi sistemi, ki zahtevajo drugačen način vožnje kot pred desetletji.

Koristi za vse

Občasna strokovna osvežitev vozniškega znanja zato ni znak pomanjkanja sposobnosti, temveč odgovornega odnosa do lastne varnosti in varnosti vseh drugih udeležencev v prometu. Osvežitvena vožnja je individualno svetovanje med vožnjo z usposobljenim učiteljem vožnje. Običajno traja približno 45 minut in poteka z voznikovim avtomobilom v domačem ali dobro poznanem okolju. Njen namen ni preverjanje znanja ali ocenjevanje voznika. Gre za strokovno spremljanje vožnje, pri katerem inštruktor opozori na dobre vozniške navade, izpostavi morebitne pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave pri vsakodnevni vožnji. Po končani vožnji sledi pogovor, v katerem voznik prejme konkretne nasvete za večjo varnost, boljšo preglednost v prometu in učinkovitejše obvladovanje različnih prometnih situacij.

Čeprav se osvežitvene vožnje pogosto povezujejo z vozniki po 60. letu starosti, strokovnjaki poudarjajo, da so koristne praktično za vsakogar.

Priporočljive so za voznike, ki dlje niso sedeli za volanom zaradi bolezni ali drugih razlogov; ljudi, ki po prometni nesreči ponovno pridobivajo samozavest; voznike, ki se iz manjših krajev selijo v večja mesta z gostejšim prometom; mlade voznike, ki po opravljenem izpitu želijo pridobiti dodatne praktične izkušnje; starše, ki želijo po letih krajših vsakodnevnih voženj obnoviti znanje za daljša potovanja; vse, ki želijo preveriti uporabo sodobnih vozniških asistenčnih sistemov.

Skupna značilnost vseh udeležencev ni starost, ampak pripravljenost za učenje in izboljšanje lastnih vozniških navad.