PRIPOR

Vpleteni v izsiljevalsko-kriminalno zgodbo v Mariboru izvedeli slabo novico

Preiskovalna sodnica je odredila pripor. Kriminalisti so četverico kazensko ovadili zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, pa tudi ugrabitve.
Simbolična slika FOTO: Bossiema Getty Images
Simbolična slika FOTO: Bossiema Getty Images
STA, M. J.
 27. 12. 2025 | 17:45
 27. 12. 2025 | 17:46
1:29
A+A-

V Mariboru se je minuli torek odvila izsiljevalsko-kriminalna zgodba. Vanjo so vpleteni štirje moški, ki so jih kriminalisti ovadili za kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe in ugrabitve, poroča časnik Večer. Preiskovalna sodnica je zanje odredila pripor. Po navedbah časnika in portala 24ur.com naj bi 37-letnik 29-letnega oškodovanca pod pretvezo, da ga potrebuje le za nekaj minut, zvabil v skladiščne prostore na Jadranski cesti. Tam pa so ju pričakali še trije moški - grozili so mu in ga pretepali.

image_alt
Tik pred božičem več oseb fizično obračunalo z moškim, oglasili so se s policijske uprave

Kriminalisti so četverico kazensko ovadili zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, pa tudi ugrabitve. Glavno vlogo v izsiljevalsko-kriminalni zgodbi naj bi imel organom pregona dobro znan 37-letni Mariborčan. Šlo naj bi za starega znanca policije. Pred leti je za zapahi končal zaradi goljufije z nepremičninskimi posli in pranja denarja, med epidemijo covida-19 pa mešetaril z zaščitnimi maskami. Letos poleti se je znašel tudi pod drobnogledom finančne uprave, ko je organiziral pravo ponarejevalnico detergentov za pranje perila, še navaja Večer.

policijapriporsodnicaMaribor
