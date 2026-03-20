Vpliv biovremena na volilno udeležbo? Tanja Cegnar razkriva, kaj lahko pričakujemo v nedeljo

Med dejavniki, ki se omenjajo ob volilni udeležbi, je pogosto tudi vreme, čeprav njegovega vpliva ni mogoče preprosto opredeliti. Sonce ljudi praviloma spodbuja k dejavnosti, medtem ko jih dež, oblačnost in turobno ozračje lahko prej zadržijo doma. O tem, kako bi lahko vreme to nedeljo vplivalo na počutje volivcev, je za Slovenske novice pojasnila dolgoletna meteorologinja in poznavalka biovremena z Agencije RS za okolje Tanja Cegnar.

Kot poudarja, je treba vpliv vremena razumeti širše. Ne gre le za to, ali bo sijalo sonce ali deževalo, ampak za več različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na počutje in razpoloženje ljudi. »En je vpliv vremena, ki ga vidimo. Sem bi prištela poledico, sneg, nevihte in podobno. Glede na vremensko napoved to nedeljo takih pojavov ne pričakujemo. Glede na letni čas tudi ne pričakujemo velike toplotne obremenitve ali hudega mraza, ki bi ljudi odvrnil od gibanja na prostem,« pojasnjuje.

To pomeni, da vreme vsaj v tem najbolj oprijemljivem smislu ne bo predstavljalo večje ovire za odhod na volišče. Kaže na deloma jasno vreme z nekaj občasno povečane oblačnosti, vendar brez padavin. Veter bo šibak. Jutranje temperature bodo večinoma od 0 do 5, popoldanske pa od 10 do 15 stopinj Celzija.

Vpliv biovremena občuti približno tretjina do polovica prebivalstva

A vreme ni le stvar napovedi, ampak tudi počutja. Marsikdo ga občuti tudi »v kosteh«, zato ima pri razlagi vpliva na ljudi pomembno vlogo biovreme. Tanja Cegnar opozarja tudi na biovremenski vpliv, ki ga del prebivalstva občuti precej neposredno. »Tretjina do polovica prebivalstva občuti tudi občasne težave zaradi dogajanja v ozračju. Kaže, da bo ta vpliv v nedeljo zaradi dogajanja v višjih plasteh ozračja zmerno obremenilen, kar bi se lahko odražalo na razpoloženju in ali pa tudi z nekoliko okrepljenimi simptomi že prisotnih kroničnih bolezni,« je zapisala.

Takšno biovreme se torej lahko pokaže v počutju, utrujenosti ali nekoliko slabšem razpoloženju, vendar po njenih besedah v nedeljo »ne bo močna obremenitev, ki bi ji lahko pripisali opazen vpliv na volilno udeležbo,« dodaja.

Cegnarjeva je za Slovenske novice komentirala tudi splošnejši vpliv vremena na ljudi. Sončno vreme po njenih besedah navadno deluje spodbudno in optimistično. »So tudi izjeme, a ta konec tedna ne kaže na kakšno tako izjemo. Sončno vreme vabi v naravo, nas spodbuja, da smo optimistični in dejavni.«

Povsem drugačen je učinek oblačnega in deževnega vremena. »Nasproten je vpliv oblačnega in deževnega vremena, ki nas bolj nagiba k nedejavnosti, morda tudi potrtosti. V takem vremenu so nekateri morda manj motivirani za obisk volišča,« pojasnjuje.

Po trenutnih napovedih za nedeljo tako ni pričakovati takšnih vremenskih razmer, ki bi volivce resneje ustavile. Vreme bo sicer lahko nekoliko vplivalo na počutje, vendar ne tako izrazito, da bi ljudi odvrnilo od izpolnitve državljanske dolžnosti. Kakšen bo dejanski učinek, pa bo pokazal šele volilni dan.

