Vrača se Novoletni Loto, organizatorji sporočili dobre novice

Loterija Slovenije bo po dobrem odzivu na lanskoletni prvi Novoletni Loto to posebno žrebanje letos ponovila. Tokrat bo na voljo večje število dobitkov in višji sklad. Poleg stanovanja v Ljubljani in Kopru sta letos med drugim v skladu tudi stanovanje v Mariboru in nova kategorija, naložbeno zlato, so sporočili z Loterije Slovenije.

Za letošnjo izvedbo Novoletnega Lota bo na voljo 450.000 potrdil, s katerimi se bo možno potegovati za stanovanje v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Poleg tega bodo izžrebali še tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje 10 let ter devet novih dobitkov, 100 gramov naložbenega zlata. Žreb bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov. Skupaj je letos v skladu 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.

Novoletni Loto. FOTO: Loterija Slovenije

10 evrov za en listek

Udeleženci bodo v žrebu sodelovali z vplačilom vsaj ene kombinacije Novoletnega Lota, cena posameznega potrdila pa znaša 10 evrov. Vsaka kombinacija je sestavljena iz šestih naključno generiranih znakov, štirih številk in dveh črk. Vsako potrdilo z unikatno kombinacijo predstavlja enkratno sodelovanje v žrebanju. Žreb vseh dobitkov bo potekal po vrstnem redu, od najvišje do najnižje kategorije dobitkov, vsako že izžrebano potrdilo pa bo izločeno iz nadaljnjega žrebanja. V žrebanje pa bodo vključena izključno prodana potrdila.

Prodaja potrdil za novoletno žrebanje bo potekala od danes do razprodaje potrdil oz. najkasneje do 1. januarja 2026. Pri Loteriji Slovenije so še zapisali, da končni cilj loterijskih iger namreč niso sanjski dobitki, ampak obseg sredstev, ki jih zberejo v javno dobro. V zadnjem letu so udeleženci s sodelovanjem v igrah Loterije Slovenije zbrali 25,1 milijona evrov za invalidske, humanitarne in športne organizacije, z naslova davka na dobitke pa so proračuni slovenskih občin prejeli 10,1 milijona evrov.