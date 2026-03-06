Vračajo se še zadnji Slovenci, ki so obtičali na vojnem območju

Evakuacija Slovencev, ki so po sprožitvi napadov ZDA in Izraela na Iran in zaradi posledične zaostritve varnostnih razmer obtičali na Bližnjem vzhodu, poteka uspešno in se nagiba v zaključno fazo, je ocenil obrambni minister Borut Sajovic. Danes in v soboto so iz regije predvideni še štirje evakuacijski leti. Eno letalo bo predvidoma danes odletelo iz Dubaja, v soboto v zgodnjih jutranjih urah je načrtovan polet iz Maskata, iz Rijada pa naj bi v soboto proti Ljubljani poleteli dve letali. Sajovic, ki je pred tem sicer dejal, da so načrtovani še tri poleti, je dodal, da vsa letala še niso povsem polna, »kar pomeni, da smo bili z evakuacijo uspešni in da so prevoz in sedež na letalu dobili vsi, ki so si želeli«, je ocenil minister.

Število Slovencev, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu, je po besedah vodje konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktorja Mlakarja že toliko upadlo, da »ne vidimo potrebe po nekih dodatnih čarterskih letih«. Tistim, ki bodo morebiti še ostali v regiji, bodo nudili pomoč in v sodelovanju z drugimi državami članicami EU iskali rešitve za njihov odhod s kriznega območja, je pojasnil. To je napovedal tudi Sajovic. »Naši kontakti, naše številke so še vedno vsem na voljo in potrudili se bomo poiskati rešitve za vsakega državljana, ki se bo še znašel v stiski,« je zagotovil Mlakar in poudaril, da še vedno odsvetujejo vsa potovanja na Bližnji vzhod.

Slovenski državljani, ki so jih negotove varnostne razmere ujele v Katarju, se bodo predvidoma v večernih urah z avtobusi in ob policijskem spremstvu podali na več kot 600 kilometrov dolgo pot iz Dohe v glavno mesto Savdske Arabije Rijad, so pojasnili viri blizu vlade. Oba poleta iz Rijada v Slovenijo sta predvidena v soboto sredi dneva. Ker se varnostna situacija na Bližnjem vzhodu ne umirja oziroma se spreminja, je nemogoče napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnje, so opozorili viri blizu vladi. Potniki na prvih treh evakuacijskih letih, ki jih je z Bližnjega vzhoda organizirala država, so bili po navedbah virov samo slovenski državljani. Na preostalih letih pa bo Slovenija proste sedeže ponudila tudi državljanom drugih držav članic EU in preostalih evropskih držav. Na brniškem letališču je danes pristalo peto letalo s slovenskimi državljani. Popoldan je sicer iz Dubaja priletelo še eno letalo družbe FlyDubai, a tega poleta ni organizirala država, temveč naj bi šlo za komercialni let.