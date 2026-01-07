  • Delo d.o.o.
ORANŽNO OPOZORILO

Vrag vzel šalo! Arso svari: Četrtkovo jutro bo zelo mrzlo, šlo bo do -20

V petek zjutraj se bo od zahoda pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo.
V notranjosti Slovenije bodo najnižje temperature večinoma med -15 in -10 °C, v mraziščih tudi okoli -20 °C. Tudi čez dan bo temperatura ostala pod lediščem. FOTO: Omrežje X Arso
V notranjosti Slovenije bodo najnižje temperature večinoma med -15 in -10 °C, v mraziščih tudi okoli -20 °C. Tudi čez dan bo temperatura ostala pod lediščem. FOTO: Omrežje X Arso
M. U.
 7. 1. 2026 | 18:14
 7. 1. 2026 | 19:20
3:52
Ponoči se bo od zahoda razjasnilo, burja na Primorskem bo ponehala. Po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj meglic ali nizke oblačnosti. Jutro bo zelo mrzlo. Najnižje temperature bodo od -16 do -10, v mraziščih okoli -20, na Primorskem od -8 do -4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo večinoma jasno, popoldne bo nekaj oblačnih kopren. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 0, na Primorskem okoli 4 stopinj Celzija.

Slovenija odšteva ure do prihoda sibirskega mraza! Pripravite kurjavo in zaloge hrane; če je mogoče, ostanite doma

Opozorilo

Jutrišnje jutro bo zelo mrzlo. V notranjosti Slovenije bodo najnižje temperature večinoma med -15 in -10 stopinj Celzija, v mraziščih tudi okoli -20 stopinj Celzija. Tudi čez dan bo temperatura ostala pod lediščem.

Obeti

V petek zjutraj se bo od zahoda pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica. V noči na soboto se bodo pojavljale plohe, lahko tudi snežne. V soboto zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo jasnilo.

NIJZ poziva k večji skrbi za starejše

Na Nacionalnem inštitutu za zdravje (NIJZ) so pripravili priporočila za ravnanje v mrzlem vremenu. Ob tem pozivajo, da naj pazimo in pomagamo predvsem starejši populaciji, saj ima lahko padec v teh letih zelo težke posledice. 

Med najbolj ogrožene skupine spadajo tako nosečnice, starejši in otroci, je poudarila specialistka javnega zdravja iz NIJZ Simona Perčič. »Potem tisti, ki imajo kronične bolezni srca in ožilja, dihal ali sladkorno bolezen, duševno bolni, pa tudi tisti, ki so gibalno ovirani,« je še dodala. Med ranljive skupine po njenih navedbah spadajo še osebe s socialno-ekonomskimi problemi in osebe, ki so dodatno izpostavljene okoljskim faktorjem, recimo delavci na prostem.

Na Arsu so za večji del države izdali oranžno vremensko opozorilo za danes od 18. ure do četrtka do 12. ure. Oranžno opozorilo velja za večji del države, izjema je jugozahod, ki je obarvan rumeno.

V priporočilih NIJZ so pojasnili, da izpostavljenost mrazu lahko povzroči pogostejše pojavljanje nekaterih bolezni in poškodb, kot so srčno-žilne bolezni, obolenja dihal, padcev in poškodb, podhladitev telesa, omrzline in ozebline. Tudi Perčičeva je posebej izpostavila nevarnost padcev in poškodb, zlasti za starejše osebe. »Pri teh temperaturah bodo ceste oziroma pločniki in steze zaledeneli, zato posebej apeliramo na starejše, da se ne izpostavljajo in ne hodijo ven,« je dodala. Pozvala je še, da jim v trenutnih vremenskih razmerah pomagamo pripraviti zaloge hrane, tekočine in zdravil.

Prav tako je pozvala vse, ki lahko pomagajo osamelim starejšim, da preverijo, če so temperature v notranjih prostorih ustrezne, torej od 24 do 26 stopinj Celzija. Ob tem je še opozorila na pomembnost varnega ogrevanja in zračenja prostorov, zato priporoča uporabo alarmnih naprav za opozarjanje ob povišani koncentraciji ogljikovega monoksida.

Varnost otrok

 »Najbolje je, da se oblečejo čebulasto, to pomeni v slojih,« je poudarila. Oblačila naj ne bodo mokra, saj s tem pospešujemo oddajanje toplote, plašči in jakne pa naj ne prepuščajo vetra. Na NIJZ so opozorili tudi na nošenje kap, šal, rokavic in vodoodporne obutve.

