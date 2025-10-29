Vrag vzel šalo? Uprava uniformirane policije GPU prevzema koordiniranje vseh operativnih nalog na Dolenjskem (FOTO)

Policija pozorno spremlja dogajanje in varnostne razmere na območju Policijske uprave Novo mesto. Zavedamo se, da so nedavni dogodki pri številnih prebivalcih vzbudili zaskrbljenost, zato smo na terenu prisotni v okrepljeni sestavi.

Naš cilj je jasen – zagotoviti varnost vseh ljudi ter ohraniti mir in občutek varnosti v skupnosti, je navedel Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete na notranjem ministrstvu.

GPU prevzema koordiniranje vseh operativnih nalog na Dolenjskem

Zaradi razmer, ki zahtevajo večjo usklajenost delovanja zaradi udeležbe dodatnih policijskih enot iz različnih delov Slovenije, je Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave prevzela koordiniranje vseh operativnih nalog, povezanih s kadrovsko pomočjo na območju PU Novo mesto.

S tem želimo zagotoviti strokovno, usklajeno in učinkovito izvajanje vseh policijskih aktivnosti, je poudaril.

Na območju Novega mesta so trenutno prisotni policisti iz več policijskih uprav, med njimi tudi Posebna policijska enota in Specialna enota, ki sodelujejo pri zahtevnejših nalogah, in tudi pomožni policisti.

S tem se vodstvu PU Novo mesto nudi pomoč in razbremenitev pri izvedbi zahtevnih nalog, da lahko njihovi policisti nemoteno opravljajo svoje redno delo na drugih področjih, ki so prav tako ključna za varnost ljudi.

Če kdorkoli opazi nevarno ravnanje, sumljivo dogajanje ali potrebuje pomoč, naj to takoj sporoči na številko 113. Policija bo ukrepala – vedno strokovno, odločno in v dobro vseh ljudi. FOTO: Policija

Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave je prevzela koordiniranje vseh operativnih nalog, povezanih s kadrovsko pomočjo na območju PU Novo mesto. FOTO: Policija

»Vsako obliko groženj – tudi tistih, izraženih na družbenih omrežjih – obravnavamo zelo resno. Policisti take objave preverjajo, analizirajo in ukrepajo, kadar je to potrebno. V času povečane prisotnosti Policije, pozivamo vse prebivalce, naj svoja mnenja in stališča izražajo mirno, spoštljivo in zakonito. Le s skupnimi napori lahko zagotovimo, da Novo mesto ostane varna in povezana skupnost,« je še zapisal Menegalija.