  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONFLIKTNE SITUACIJE

Vrane v Ljubljani vedno bolj nadležne, na občini nemočni, z ministrstva odgovarjajo

Naraščanje številčnosti sivih vran samo po sebi ni problematično, pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Mnoge motijo, četudi običajno niso napadalne. FOTO: Jože Suhadolnik
Mnoge motijo, četudi običajno niso napadalne. FOTO: Jože Suhadolnik
B. K. P.
 9. 11. 2025 | 17:15
5:21
A+A-

Ljubljančanom že leta povzročajo težave takšne in drugačne živali, ki ne le uničujejo lastnino, nekatere so prav agresivne, prenašajo pa lahko tudi nevarne bolezni. Med tistimi, ki so se preko vseh meja naselile v urbanih središčih, so vsekakor podgane, teh je iz leta v leto več, letošnje leto so mnogi Ljubljančani tarnali tudi nad povečanim številom ščurkov, pa seveda sive vrane. Te so načeloma še najmanj nadležne in se večino časa brigajo zase, postanejo pa nevarne, ko imajo mladiče in tistega, ki se njihovemu zarodu nevede preveč približa, lahko tudi resno poškodujejo.

Kljub temu mnoge Ljubljančane sive vrane motijo zaradi iztrebkov in razdejanja, ki ga običajno pustijo za seboj, ko med odpadki v koših po mestu iščejo hrano.

»Sive vrane so vsak dan bolj nadležne. Iztrebki so povsod, po tleh, po klopcah, avtomobilih, kolesih, … Zasledil sem, da ste že pred dvema letoma posredovali vprašanje, zahtevo pristojnim, ki upravljajo z divjadjo, in jih vprašali, kako ukrepati, da bi zmanjšali populacijo sive vrane v našem mestu. Zanima me, če ste po vsem tem času prejeli odgovor,« je na spletno stran, namenjeno pobudam meščanov, vprašanje naslovil občan.

Na pristojne so se obrnili že večkrat

Na Oddelku za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana (MOL) so pojasnili, da MOL glede sivih vran nima pristojnosti. Siva vrana je sicer lovna vrsta, dodajajo, kar pomeni, da ni zavarovana in bi populacijo lahko kontrolirali lovci, a območje mesta znotraj avtocestnega obroča ni lovno območje, zato se vrane v mestu počutijo varne, še posebej, ker nimajo naravnih plenilcev.

»S problemom prevelike populacije sive vrane smo že večkrat seznanili pristojne in nanje tudi naslovili vprašanje, kako ukrepati, da bi zmanjšali populacijo sive vrane v našem mestu ter s tem preprečili težave, ki nastajajo v zvezi s tem. Zadovoljivega odgovora nismo dobili. Če bi pristojni in stroka predlagali učinkovite ukrepe za zmanjševanje populacije sive vrane, bi jih na Mestni občini Ljubljana izvajali,« so dodali.

Do konfliktnih situacij praviloma prihaja v času vzreje in izletavanja mladičev, od sredine maja do sredine junija.

Vprašanje glede omenjene problematike smo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovili tudi mi in dobili pojasnilo, da sive vrane v urbanem okolju načeloma »ne povzročajo pomembne ekonomske škode«, konflikti pa da so povezani predvsem s percepcijo ljudi, kar »kaže na velik pomen izobraževanja in osveščanja javnosti«.

V isti sapi pa so dodali: »Ministrstvo vsako leto zazna določeno število prijavljenih konfliktnih situacij med sivo vrano in človekom. Nanašajo se predvsem na škodo na človekovem premoženju, povzročanju hrupa, izraženo skrb ljudi zaradi domnevnega ogrožanja drugih vrst ptic in tudi posamične fizične napade sivih vran na ljudi«.

Zadržujejo se tam, kjer najdejo hrano. FOTO: Inventori/Getty Images
Zadržujejo se tam, kjer najdejo hrano. FOTO: Inventori/Getty Images
»Do slednjega sicer pride v zelo redkih primerih, kadar se ti preveč približajo negodnim mladičem. Večinoma gre za simulirane napade z bližnjim preletavanjem, izjemoma lahko pride tudi do fizičnega napada. Običajno siva vrana z napadom preneha, ko se človek dovolj oddalji od gnezda oz. ptičjega mladiča. Do konfliktnih situacij praviloma prihaja v času vzreje in izletavanja mladičev, od sredine maja do sredine junija. Svetujemo, da so ljudje v tem času v naravi pozorni na sive vrane in njihovo obnašanje, da se jim ne približujejo bolj, kot je to potrebno, in jih dodatno ne vznemirjajo. Ob prvih znakih agresivnega vedenja posameznih osebkov naj se takoj čim bolj mirno oddaljijo od takšnega mesta in po potrebi zaščitijo izpostavljene dele telesa,« svetujejo na ministrstvu, kjer menijo, da lahko z upoštevanjem nekaterih ukrepov tudi močno omejimo številčnost sivih vran.

Praznimo koše, obrezujemo drevje

Tako jim določen predel denimo ne bo privlačen, če tam ne bodo našle hrane, zato možne vire, kot so koši in kontejnerji za smeti redno zapiramo ali praznimo, še bolje, če vanje hrane in njenih ostankov sploh ne mečemo. Vranam lahko tudi onemogočimo gnezdenje v bližini vrtcev, šol in domov, da bi bilo možnosti za napade manj.

Svetujemo, da so ljudje v tem času v naravi pozorni na sive vrane in njihovo obnašanje, da se jim ne približujejo bolj, kot je to potrebno, in jih dodatno ne vznemirjajo.

To storimo tako, da krošnje dreves redno obrezujemo in oblikujemo, posledično pa bodo vranam postale neprivlačne. Lahko pa ptiče seveda tudi poskušamo odgnati od domov, vrtcev ali šol s pomočjo »strašil«, učinkovite so silhuete ujed ali sov, pazimo le, da ta strašila ne povzročajo hrupa in vznemirjajo drugih prebivalcev.

»Naraščanje številčnosti sivih vran samo po sebi ni problematično. Siva vrana ima svojo vlogo v ekosistemu, tudi v bolj urbanem okolju. Na ministrstvu žal ne moremo ponuditi enostavnih rešitev nadzorovanja številčnosti sivih vran v urbanih okoljih, ki bi bile hkrati zakonite, družbeno sprejemljive in tehnično izvedljive,« so še dodali na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več iz teme

sive vraneLjubljanapticeživaliMOL
ZADNJE NOVICE
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

V središču mesta dostavljavcu (26) zlomil čeljust na dveh mestih, bolnišnica ni jemala resno

Po površnem pregledu so ga poslali domov ...
9. 11. 2025 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pomemben planetarni dogodek jutri je retrogradna postaja Merkurja v strelcu

Luna v levu in Merkurjev retrogradni ples.
9. 11. 2025 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Domači trači
NA ODDIHU

Bor Zuljan se je javil s tropskega kraja: kje je Urška Klakočar Zupančič? (VIDEO)

Bor Zuljan je napovedal prihod pesmi z naslovom Nisi kriva ti.
9. 11. 2025 | 17:25
17:15
Novice  |  Slovenija
KONFLIKTNE SITUACIJE

Vrane v Ljubljani vedno bolj nadležne, na občini nemočni, z ministrstva odgovarjajo

Naraščanje številčnosti sivih vran samo po sebi ni problematično, pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
9. 11. 2025 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM IN VRT

Jesenska zastirka za bujnejšo pomlad

Uporabimo organske materiale, ki se razgradijo in v tla sproščajo hranila, obenem zadržujejo vlago in ohranjajo stabilno temperaturo tal.
9. 11. 2025 | 17:00
16:25
Bulvar  |  Suzy
ŽENSKA DRUŽBA

Slavna ženska družba povezana v prijateljstvu (Suzy)

Prijateljstvo je dragocena vrednota.
9. 11. 2025 | 16:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki