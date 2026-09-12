Virus Zahodnega Nila! Okužene vrane v Ljubljani in Grosuplju

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Virus Zahodnega Nila so potrdili pri dveh poginulih sivih vranah. Na Hrvaškem je po okužbi šest ljudi hudo zbolelo.

Nacionalni veterinarski inštitut je pri dveh poginulih sivih vranah, najdenih v občinah Ljubljana in Grosuplje, potrdil virus Zahodnega Nila (angl. West Nile virus, WNV). V Sloveniji je bila bolezen pri pticah nazadnje potrjena leta 2024, pri ljudeh je letos še niso potrdili, so sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pomembno je vedeti, da so ptice naravni rezervoar bolezni, stik z njimi pa ne predstavlja tveganja za prenos virusa. »Virus Zahodnega Nila se na človeka običajno prenaša s pikom okuženega komarja (komarji rodu Culex). Prenašalci (komarji) se ...