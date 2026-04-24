  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA VLADA

Vrata do nove Janševe vlade vse bolj odprta, Resni.ca bo podprla SDS-ov predlog

Janez Janša je danes napovedal, da bodo prve korake za oblikovanje nove koalicije naredili po obravnavi njihovega predloga spremembe zakona o vladi v DZ.
Zoran Stevanović FOTO: Blaž Samec
STA, M. J.
 24. 4. 2026 | 22:57
2:14
A+A-

Predsednik SDS Janez Janša je danes napovedal, da bodo prve korake za oblikovanje nove koalicije naredili po obravnavi njihovega predloga spremembe zakona o vladi v DZ, kar bo predvidoma prihodnji teden. Če bo zakon sprejet, bodo strankam podpornicam poslali izhodišča koalicijske pogodbe, napoveduje. Po poročanju RTV Slovenija je predsednik Resni.ce Zoran Stevanović ob robu državne proslave v Brežicah pojasnil, da bo Resni.ca podprla SDS-ov predlog zakona o vladi.

Če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za naslednja štiri leta. »Šele če bo to usklajeno, podpisano in sprejeto na organih strank, ki bodo pripravljene sodelovati, pride na vrsto usklajevanje sestave nove vlade,« je dejal Janša v izjavi za medije ob robu današnje seje DZ.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo s 46 podpisi lahko že prišel k predsednici republike Nataši Pirc Musar pred iztekom roka za prvi krog glasovanja o mandatarju, ali bo čakal na drugi oziroma tretji krog, je odgovoril, da koraki za oblikovanje koalicije, ki jih je naštel, niso odvisni od rokov za predlaganje kandidata za mandatarja. »Funkcija predsednice države je tukaj več ali manj izenačena z močjo desetih poslancev v parlamentu, tako da je to tudi nepomembno,« meni. Časovnica je po njegovih besedah odvisna predvsem od vsebinskih usklajevanj, saj je na prvem mestu vsebina.

Po njegovih besedah je sicer vlado treba čim prej sestaviti, saj »država brez vlade trpi«, po drugi strani pa je bolj pomembno, da je »stvar trdna« in še bolj pomembno je, »da vemo, v kakšne vode se spuščamo«. »Zaenkrat ne prvega ne drugega ne vemo še natančno, zato ne mislimo hiteti,« je pojasnil. Poudaril je tudi, da to še »ne pomeni, da je SDS zdaj odločena, da za vsako ceno sestavlja vlado, vse je odvisno od tega, kaj se bo dogajalo v teh prihodnjih korakih«.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki