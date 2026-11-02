Kaj se dogaja v Resni.ci? Katja Kokot spregovorila o dvojnih merilih: »Ne bom tiho!« (VIDEO)

Vodja poslanske skupine Resni.ca, Katja Kokot je z ostrim javnim nastopom presenetila. Očitno se ne strinja z vsem, kar se trenutno dogaja v politiki, pri tem pa je jasno povedala, da ne namerava molčati niti takrat, ko gre za dejanja njene lastne stranke. »Postajam tvegan politični kapital,« je dejala in sprožila vprašanje, ali se v Resni.ci pojavljajo razhajanja.

»Hm, baje postajam tvegan politični kapital. To sem danes slišala,« je svoj nastop začela poslanka in nadaljevala z neposredno kritiko dvojnih meril.

»Ker se ne strinjam z vsem in ne bom podpirala vsega, kar se dogaja zdaj. Jaz nimam rada dvojnih meril. Če določena dejanja obsojam pri drugih strankah, jih bom obsojala tudi pri naši,« je poudarila.

Dodala je, da je ne zanimajo oznake, ki bi jih zaradi takšnega stališča lahko dobila. Kot je razvidno iz njenih besed, je zanjo pomembnejše, da ostane zvesta svojim prepričanjem.

Ostro proti prodaji slovenske zemlje tujcem

Posebej odločno se je odzvala na vprašanje prodaje slovenske zemlje tujcem. Pri tem ni omenila konkretnega primera, temveč je jasno predstavila svoje nasprotovanje takšnim poslom. »Kdorkoli si prizadeva za prodajo oziroma sodeluje ali podpira kakršnokoli prodajo naše, slovenske zemlje tujcem, jaz temu odločno nasprotujem,« je sporočila.

Poudarila je, da je to pripravljena povedati tudi javno in na glas, saj morajo po njenem mnenju za vse veljati enaka merila.

»Tukaj je Republika Slovenija in jaz sem ponosna Slovenka. Ne podpiram prodaje naše zemlje tujcem in je nikdar ne bom,« je bila jasna.

Kaj se dogaja v Resni.ci?

Ali gre za resnejša nesoglasja znotraj stranke ali zgolj za njeno osebno opozorilo, iz izjave ni mogoče razbrati. Kokotova namreč ni pojasnila, kdo naj bi jo označil za tvegan politični kapital, prav tako ni navedla, na katere konkretne politične odločitve se njena kritika nanaša. Svoj nastop je kljub ostrim besedam sklenila z očitno ironičnim vzklikom:

»In postajam tvegan politični kapital. Juhu!«