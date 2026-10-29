Vreme bo pokazalo zobe! Po suhih dneh prihaja preobrat, ponekod bodo zaplesale tudi snežinke

Slovenija je trenutno pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. Kot pojasnjujejo na Agenciji RS za okolje (Arso), k nam pri tleh z vzhodnimi vetrovi doteka razmeroma vlažen zrak, medtem ko v višinah prevladujejo vetrovi severnih smeri. Zaradi takšnih razmer bo do konca oktobra prevladovalo zmerno do pretežno oblačno vreme, padavin pa večinoma ne bo.

Temperature bodo blizu dolgoletnega povprečja za ta čas. Danes se bo ogrelo na 12 do 16 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 18 stopinj. Nekoliko več sonca bo na Primorskem, kjer je že zapihala burja. Ta bo vztrajala tudi v prihodnjih dneh. Podobno vreme se bo nadaljevalo še v petek in soboto, ko se bomo poslovili od oktobra.

V nedeljo prihaja sprememba

Prvi novembrski dan bo po trenutnih napovedih prinesel poslabšanje vremena. V noči na nedeljo bo Slovenijo predvidoma od severovzhoda doseglo odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, hkrati pa se bo nad Sredozemskim morjem poglabljalo ciklonsko območje. V nedeljo se bodo predvsem v notranjosti države začele pojavljati občasne padavine. Te naj bi vztrajale vse do torka, ko bodo postopoma oslabele. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zmerna burja.

Posebnost prihajajočega poslabšanja bo razporeditev padavin. Ob številnih preteklih padavinskih dogodkih je največ dežja padlo na zahodu države, tokrat pa meteorološki modeli kažejo nekoliko drugačno sliko. Po trenutnih izračunih bi lahko na vzhodu Slovenije do vključno torka padlo okoli 20 milimetrov padavin. Proti zahodu jih bo predvidoma vse manj, najmanj pa jih pričakujejo na jugozahodu države, kjer bi lahko ostalo celo povsem suho.

Večinoma bo šlo za rahle padavine, zato za zdaj ne kaže na izrazitejše deževje. Kljub temu bo začetek novembra občutno drugačen od zadnjih oktobrskih dni.

Meja sneženja se bo spustila do 1000 metrov

Z ohladitvijo bo v višjih legah dež prehajal v sneg. Arso napoveduje, da bi se lahko meja sneženja spustila do približno 1000 metrov nadmorske višine. To pomeni, da bi lahko snežilo tudi na nekaterih višje ležečih območjih zunaj visokogorja. Koliko snega bo dejansko zapadlo, je za zdaj še prezgodaj napovedovati. To bo odvisno predvsem od intenzivnosti padavin in gibanja temperature med poslabšanjem.

V začetku prihodnjega tedna bodo jutra hladnejša, ponekod se bodo temperature približale ledišču, čez dan pa bo večinoma okoli 10 stopinj Celzija. Na Primorskem bo nekoliko topleje.

Kaj nas čaka v nadaljevanju tedna?

Po trenutnih napovedih bodo padavine v torek postopoma ponehale. Druga polovica prihodnjega tedna naj bi bila večinoma suha, vendar dokaj hladna. Meteorologi ob tem opozarjajo, da je razvoj vremena ob odcepljenih višinskih jedrih hladnega zraka težje natančno napovedati. Zato se lahko predvsem razporeditev in količina padavin ter višina meje sneženja v prihodnjih dneh še spremenijo.