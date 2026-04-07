Vreme nas danes še razvaja, a prihaja preobrat

Tako kot pretekli vikend tudi danes lahko zunaj uživamo v prijetnem, sončnem dnevu, ki marsikoga zvabi na prosto. A čeprav se pomlad še kaže v najlepši luči, vremenoslovci opozarjajo, da je pred nami občutna ohladitev. Že ponoči se bo vreme začelo spreminjati. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa se bo proti jutru pojavila šibka burja.

Kot opozarjajo meteorologi, se nad naše kraje pomika sprememba: »Naši kraji so pod vplivom obsežnega anticiklona, ki se razteza od Sredozemlja prek srednje Evrope vse do Skandinavije. V prihodnjih dneh bomo ostali na robu hladnejše zračne mase, ki se zadržuje nad vzhodno Evropo. Zato bo tudi k nam dotekal hladnejši zrak, temperature pa bodo občutno nižje kot v začetku tedna.«

Če se je najvišja dnevna temperatura v preteklih dneh ponekod povzpela tudi nad 25 °C, se bo ob koncu tedna čez dan marsikje povzpela le do okoli 13 °C. Nekoliko topleje bo ostalo v zahodni Sloveniji.

Ponoči se bo od severovzhoda ohladilo. Ohladitev bo izrazitejša v vzhodni Sloveniji. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja.

Sreda bo še večinoma jasna, a že občutno hladnejša. Jutranje temperature bodo padle na 2 do 7 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo le še do okoli 17 stopinj.

Najhladneje v petek, možna tudi slana

Najhladneje bo predvidoma v petek, ko se lahko jutranje temperature predvsem na vzhodu spustijo celo pod ničlo. Pojavi se lahko celo slana, kar lahko skrbi vrtičkarje in kmete. Vreme v petek bo zmerno do pretežno oblačno, možne bodo tudi krajevne padavine, a teh naj ne bi bilo veliko.