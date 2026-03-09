Vremenoslovci napovedujejo spremembe: takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Po daljšem obdobju suhega in precej jasnega vremena se ta teden obeta manjša sprememba. Pričakujemo lahko nekaj krajevnih popoldanskih ploh, zato bo poleg sončnih očal občasno prav prišel tudi manjši dežnik, napovedujejo na Arsu.

V torek se bo veter v višinah obrnil na jugozahodni veter. Zaradi tega bo v zahodni in osrednji Sloveniji nekoliko več oblačnosti, medtem ko bo proti vzhodu še vedno dokaj jasno. Predvsem na Primorskem se bodo pojavljale krajevne padavine in deloma plohe.

Sreda prinaša podobno vreme kot torek, medtem ko bo v četrtek več popoldanskih ploh zajelo tudi druge dele Slovenije. Temperature se bistveno ne bodo spremenile, zato bo vreme občasno prijetno toplo, ob plohah pa bo priporočljivo imeti pri roki dežnik.