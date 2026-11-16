Vremenoslovci napovedujejo vremensko pester teden

Po deževnem preteklem tednu tudi v prihodnjih dneh ne bomo mogli pospraviti dežnikov. Vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) napovedujejo več deževnih obdobij, okrepljen jugozahodni veter in za november razmeroma visoke temperature. Sredi tedna se bo živo srebro ponekod povzpelo celo nad 15 stopinj Celzija, že v četrtek pa prihaja novo poslabšanje.

Nad severnim Atlantikom in severno polovico Evrope bo vztrajalo obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki bo s svojim obrobjem segalo tudi do Slovenije. Večji del tedna bo k nam z močnimi zahodnimi vetrovi v višinah dotekal vlažen in razmeroma topel zrak.

V torek se bo dež vrnil, zapihal bo okrepljen veter

Ponedeljek se je začel z večinoma oblačnim vremenom in rahlimi krajevnimi padavinami. Dež bo popoldne ponehal, oblačnost pa se bo začela tanjšati. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija.

Toda izboljšanje ne bo trajalo dolgo. Že v torek bo zapihal okrepljen jugozahodni veter, od zahoda pa se bo znova pooblačilo. Dež se bo čez dan na zahodu okrepil in se zvečer razširil nad večji del Slovenije. Večinoma suho bo ostalo le na severovzhodu države, kjer bo tudi najbolj vetrovno.

Sreda prinaša presenečenje: temperature nad 15 stopinj

Po torkovem dežju bo v noči na sredo sledilo izboljšanje. Padavine bodo ponehale, v drugem delu noči pa se bo delno zjasnilo. Sreda bo po napovedih Arsa precej jasna in za ta čas razmeroma topla. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa se bodo ponekod povzpele nad 15 stopinj Celzija.

V četrtek nova pošiljka dežja, kaj pa sneg?

Lepo vreme bo, kot kaže, le kratkega daha. V četrtek se namreč ob nastanku ciklona nad severnim Sredozemljem obeta nov val padavin. Po napovedih Arsa bi lahko bile četrtkove padavine nekoliko obilnejše od torkovih, predvidoma pa bodo ponehale v noči na petek.

In kaj to pomeni za sneg? Čeprav smo že v drugi polovici novembra, se po trenutnih napovedih večji del padavin še ne bo spremenil v sneženje. Meja sneženja naj bi namreč večinoma ostala nad približno 2000 metri nadmorske višine.