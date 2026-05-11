Vremenoslovci za jutri prižgali oranžni alarm, v tem delu države bo najhuje

Že današnji dan je skorajda po vsej državi postregel s padavinami, marsikje tudi močnejšimi nalivi in nevihtami. Tudi ponoči bodo po napovedih vremenoslovcev še nastajale plohe in nevihte, jugozahodni veter pa bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko zjasnilo, temperature pa bodo nekoliko nižje, kot smo jih bili vajeni zadnje dni.

»Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov,« napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso), kjer so predvsem za severovzhod države prižgali oranžno opozorilo zaradi vetra, ki lahko piha s sunki tudi do 70 km/h, in neviht, nevarnost naj bi trajala od jutra do zgodnjega popoldneva. Od približno 9. do 13. ure bo nevarnost neviht in močnega vetra pretila tudi osrednji, jugovzhodni in severozahodnim delom države, tudi tam so vremenoslovci prižgali oranžni alarm, na jugozahodu pa za ves dan velja rumeno opozorilo.

Se bo pa jutri čez dan tudi močno ohladilo. »Najhladneje bo zgodaj popoldne, ko bo v večjem delu Slovenije le med 4 in 9 stopinj Celzija, na Primorskem pa ob burji malo nad 10 stopinj Celzija. V krajih nad okoli 600 metri nadmorske višine se lahko temperatura približa ledišču, zato bo ponekod lahko prehodno celo snežilo. Največ možnosti za to bo na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem,« napovedujejo vremenoslovci na portalu Meteoinfo. V sredo se bo stanje umirilo, bo pa v mraziščnih legah ob temperaturah pod lediščem zjutraj možna celo slana.