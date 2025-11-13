Vremenska napoved kaže na prve snežinke po nižinah, Branko Gregorčič odgovarja ...

Vremenske karte za prihodnji teden sramežljivo kažejo, da bi lahko celo nekaj malega snežilo do nižin. Za prihodnji petek in soboto lahko opazimo po eno snežinkico celo v Ljubljani, Kopru, Novem mestu in Mariboru, za Gorenjsko sta napovedani dve, kar pa že diši po zimski pravljici. Za Prekmurje vremenski modeli snega ne napovedujejo.

Kaj o napovedanem snegu pravi dežurni prognostik z Arsa Branko Gregorčič? Pričakovano ostaja previden, saj je napovedovanje za en teden vnaprej pogosto nehvaležno.

FOTO: Arso

Gregorčič nam zadržano pojasni, da je prihodnji konec tedna sicer videti hladnejši, a brez jasnega zimskega razpleta.

»Res se bo v prihodnjem tednu ohladilo, občasno pričakujemo tudi prehode vremenskih front. Lahko da se bo meja sneženja v drugi polovici tedna občasno približala tudi nižinam, a je glede tega še precej negotovosti,« pojasnjuje Gregorčič.

FOTO: Arso

Za zdaj je jasno le, da bo zagotovo snežilo v višje ležečih predelih. »Izračuni se glede količine padavin in meje sneženja sicer še precej spreminjajo, a v gorah se bo nekaj snega gotovo nabralo,« je jasen.

FOTO: Arso

Koliko snega je trenutno po Sloveniji?

Na višjih legah se je že nabrala tanka snežna odeja: na Kaninu je trenutno 13 centimetrov, na Kredarici 8 centimetrov, na Zelenici pa 6 centimetrov snega.