Vremenska opozorila z rumene na oranžno, toča ni izključena

Meteorologi so včeraj za Slovenijo napovedovali rumeno opozorilo, danes pa so ga zaradi okrepljenih neviht in nalivov povišali na oranžno. Agencija RS za okolje (ARSO) je za danes tako že izdala vremensko opozorilo, ki velja predvsem za sever države.

Nevihte, ki so ponoči nastajale ob oslabljeni hladni fronti v Furlaniji-Julijski krajini, so se premikale čez Slovenijo. Trenutno se plohe in nevihte pojavljajo predvsem v severni polovici države in ob morju. »Glavnino dogajanja pričakujemo danes zvečer, ko bo čez državo prešla izrazita hladna fronta. Prehod bodo spremljale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča,« napovedujejo vremenoslovci z Arsa.

FOTO: Arso

Krajevne padavine in nevihte bodo pogostejše na severozahodu Slovenije, več sonca pa bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 °C, na jugu do 28 °C. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele večji del države, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 °C, na Primorskem okoli 16 °C.

Napoved za četrtek in petek

Sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo nastala še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bo delno razjasnjeno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 °C, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 °C.

V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.