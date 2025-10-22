  • Delo d.o.o.
INTENZIVNO VREMENSKO DOGAJANJE

Vremenske razmere se zaostrujejo, vklopili alarm! Gregorčič svetuje, kaj storite še danes

Prihaja ciklon, z njim pa močan veter, nalivi in ohladitev. Ker bo na cestah veliko odpadlega listja, vremenoslovec opozarja, naj ljudje še danes očistijo jaške in odtoke, da ne bi prišlo do zamašitev in poplav meteorne vode.
Meteorolog Branko Gregorčič FOTO: Leon Vidic
Meteorolog Branko Gregorčič FOTO: Leon Vidic
N. Č.
 22. 10. 2025 | 13:02
 22. 10. 2025 | 13:43
3:21
Vremenoslovec Branko Gregorčič z Arsa je za Slovenske novice pojasnil, da nas jutri, v četrtek, čaka najintenzivnejše vremensko dogajanje tega tedna. Po njegovih besedah bo »zanimiv razvoj ciklona«, ki je trenutno zahodno od Francije in Britanskega otočja. V naslednjih 24 urah se bo močno poglobil, nato pa prešel Rokavski preliv in se pomaknil nad Severno morje.

Obenem bo jutri popoldne nad severno Italijo nastal sekundarni ciklon, ki bo tudi našim krajem prinesel burnejše vremensko dogajanje, napoveduje Gregorčič.

Jutri popoldne – okrepitev padavin in nevihte

»Jutri popoldne se bodo padavine na zahodu krepile in se širile proti vzhodu. Dež bo najmočnejši zvečer, ko nas bo prešla hladna fronta. Možne bodo tudi nevihte s kratkotrajnimi, a intenzivnimi nalivi,« napoveduje Gregorčič.

Do petka zjutraj naj bi na območju Julijskih Alp padlo do 100 milimetrov dežja, drugod po zahodni in osrednji Sloveniji od 40 do 80 milimetrov, v vzhodnem delu države pa med 15 in 30 milimetrov.

Ker bo na cestah veliko odpadlega listja, vremenoslovec opozarja, naj ljudje še danes očistijo jaške in odtoke, da ne bi prišlo do zamašitev in poplav meteorne vode.

Oranžno opozorilo zaradi vetra

Zelo vetrovno bo – južni veter bo na Primorskem v sunkih presegal 70 kilometrov na uro, v višjih legah pa celo do 100 kilometrov na uro. »Ni izključeno, da bo močan veter segel tudi v nekatere doline,« dodaja Gregorčič.

Zaradi tega je Arso že izdal oranžno vremensko opozorilo za jugozahod države.

Proti večeru bo zapihal jugozahodnik, ki lahko skupaj z visokim valovanjem povzroči poplavljanje morja ob nižjih delih obale.

Petek in vikend: prehodno umirjanje

»V petek bo dokaj aprilsko s spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho, bolj umirjeno z nekaj jutranje megle bo vreme v soboto,« pravi Gregorčič.

V nedeljo bo nad Jadranom znova nastalo plitvo ciklonsko območje, ki bo prineslo več oblakov in nekaj rahlega dežja.

Jesenske počitnice: večinoma mirno in suho

Od ponedeljka naprej se bo vreme stabiliziralo. »Od ponedeljka do petka kaže na večinoma suho in deloma jasno vreme. Jutra bodo po nižinah marsikje meglena. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne pa od 10 do 15 °C,« napoveduje Gregorčič.

Po njegovih besedah bomo imeli med počitnicami tipično jesensko vreme – mirno, hladno in suho, primerno za krajše izlete, če le ne bo megla preveč trmasta.

»V ponedeljek in torek se bo v višinah nad območjem Alp še zadrževal hladen zrak, smer višinskih vetrov pa se bo že obrnila na zahodno do severozahodno. Sredi tedna se bo nad naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka, v višinah bo k nam postopno pritekal toplejši zrak.«

Arsovremevremenska napovedBranko Gregorčič
