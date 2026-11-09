Vremenski preobrat pred vrati! Gregorčič napoveduje obilno deževje in ohladitev, meja sneženja se bo spuščala

Po razmeroma mirnem začetku tedna se nam obeta precejšnja sprememba vremena. Vremenoslovci Agencije RS za okolje (ARSO) opozarjajo, da bo druga polovica tedna deževna, ob prehodu hladne fronte pa se bo tudi ohladilo. Ponekod bi lahko padle precejšnje količine dežja, meja sneženja pa se bo začela spuščati.

Teden se začenja z jutranjo meglo po nižinah, ki se bo čez dan večinoma razkrojila. Ponekod bo posijalo sonce, vendar se bo popoldne od zahoda začelo oblačiti. Proti večeru bo predvsem na Primorskem že rahlo deževalo, ponoči pa se bodo padavine občasno razširile tudi v notranjost Slovenije.

Kot so pojasnili na Arsu, območje visokega zračnega tlaka nad vzhodno Evropo, ki je v preteklih dneh vplivalo na naše vreme, slabi. Nad Atlantikom vztraja obsežno ciklonsko območje, zaradi katerega bo k nam z jugozahodnimi vetrovi dotekal vse bolj vlažen zrak.

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V četrtek in petek nas čaka največ dežja

Torek in sreda bosta večinoma oblačna, nekaj dežja bo predvsem ob morju ter ob alpsko-dinarski pregradi. Drugod bo predvidoma ostalo večinoma suho. Precej drugače pa bo v četrtek. Jugozahodni veter se bo okrepil, ob morju bo zapihal jugo, dež pa se bo postopno razširil nad večji del države. Sprva naj bi ostalo suho le na severovzhodu.

Najizrazitejše poslabšanje vremena pričakujejo v noči na petek, ko bo Slovenijo prešla hladna fronta. Padavine se bodo okrepile in zajele vso državo. »Vsekakor bo vremensko dogajanje v drugi polovici tedna razgibano,« je za Slovenske novice pojasnil dežurni meteorolog Brane Gregorčič z Arsa. Kot je dodal, bo v petek na vreme pri nas vplivalo razmeroma globoko ciklonsko območje s hladno fronto, ki se bo v noči na soboto pomaknila proti vzhodu. V petek bo zato oblačno s padavinami, meja sneženja se bo popoldne in zvečer spuščala, na Primorskem pa bo zapihala burja.

Ponekod bi lahko padlo kar 100 litrov dežja na kvadratni meter

Vremenoslovci napovedujejo tudi precejšnje količine padavin. Po trenutnih modelskih izračunih bi lahko do konca tedna padlo na jugozahodu Slovenije okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, v osrednji Sloveniji okoli 50 litrov, na vzhodu države do 25 litrov na kvadratni meter. Glavnina padavin bo predvidoma padla v četrtek in petek, zato bo prav takrat vreme najbolj neprijetno.

Gregorčič je pojasnil, da bodo v noči na soboto padavine ponehale, nad srednjo Evropo in Alpami pa se bo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo na vreme pri nas vplivalo vse do ponedeljka.

Bo sneg pobelil tudi nižine?

Ob prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo. Po Gregorčičevih napovedih bodo sobota, nedelja in ponedeljek večinoma jasni, po nižinah pa bo zjutraj nastajala megla. »Sveže bo, zjutraj bo marsikje slana, čez dan pa bo večinoma od 5 do 10 stopinj Celzija,« je za Slovenske novice napovedal Gregorčič.

Arso za zdaj potrjuje, da se bo meja sneženja v petek popoldne in zvečer spuščala, ni pa še znano, kako nizko se bo spustila oziroma ali bo snežilo tudi po nižinah. O podrobnostih glede meje sneženja in morebitnih vremenskih opozorilih bodo vremenoslovci več informacij podali v prihodnjih dneh.