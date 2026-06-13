Močnejša neurja vse bližje? Poletna idila ne bo trajala dolgo, opozarja Arso

V preteklih dneh nad Slovenijo vztrajajo pretežno stabilne in poletno tople razmere. Vremensko dogajanje je bilo pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, ki je poskrbelo za precej sonca, mirnejše ozračje in postopno naraščanje temperatur. Dnevne vrednosti se v večjem delu države že približujejo poletnim, ozračje pa ostaja razmeroma suho in ugodno, brez večjih vremenskih motenj. A takšna vremenska slika ne bo trajala dolgo.

Vremenska situacija se namreč v prihodnjih dneh postopoma spreminja. Stabilno ozračje bo začelo slabeti, nad naše kraje pa bo od severozahoda dotekal nekoliko bolj vlažen in nestabilen zrak. To bo v nedeljo že prineslo prve znake spremembe, predvsem v popoldanskem času, ko se bodo nad severovzhodom države začele razvijati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru širile tudi proti osrednji Sloveniji.

Danes bo sončno in topleje. V nedeljo bo sprva jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. »Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan se bo ogrelo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija.«

»Preventivni namig«: v nedeljo možna močnejša krajevna neurja

Kot se že več dni nakazuje, se bo v nedeljo popoldne v severnem, severovzhodnem in vzhodnem delu Slovenije povečala verjetnost za pojav posameznih močnejših krajevnih neviht, je na Facebooku sporočil Robert Sitar iz Ciklon.si. Po njegovih navedbah gre za opozorilo na potencialno nestabilne razmere v atmosferi, ki lahko prinesejo lokalno močnejše vremenske dogodke.

V nedeljo bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu so sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija.

Ponedeljek v znamenju ploh in neviht, sledi postopno umirjanje

Obeti kažejo, da bodo v noči na ponedeljek v notranjosti države nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, največ jih bo sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Vreme se bo nekoliko ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še možna kakšna krajevna ploha ali nevihta. Vremenska slika kaže, da nad zahodno in delom srednje Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, ki pa počasi slabi. V višinah nad naše kraje od severozahoda doteka postopno bolj suh in toplejši zrak.

Vreme v sosednjih pokrajinah

V sosednjih pokrajinah bo danes delno jasno, nekaj več oblačnosti bo severno in vzhodno od Slovenije, kjer bodo predvsem dopoldne možne manjše plohe. V nedeljo bo večji del dneva sončno, popoldne pa se bodo v krajih severno in vzhodno od nas začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu. Ob severnem Jadranu bo zapihal jugo.