Vremensko opozorilo za Slovenijo: nevihte že danes, Gregorčič napoveduje veliko padavin in ohladitev

Slovenijo ta teden čaka precej nestanovitno vreme. Dežurni meteorolog z Arsa Branko Gregorčič opozarja na spremembo vremena, ki bo prinesla ne le padavine, ampak tudi občutno ohladitev. »Trenutno se nad zahodno in srednjo Evropo ugreza obsežna višinska dolina s hladnim zrakom. Pri tleh pa nas bo najprej danes zvečer oziroma v noči na sredo dosegla dokaj neizrazita hladna fronta, druga, bolj izrazita pa bo naše kraje prešla v noči na četrtek, ob kateri pričakujemo tudi bolj burno dogajanje,« je pojasnil Gregorčič.

Nevihte že danes popoldan

Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa se bodo gibale od 25 do 30 °C. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine prizadele sever države, sprva tudi nevihte, ob tem bo zapihal severovzhodni veter.

Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavile se bodo posamezne plohe in nevihte, medtem ko bo v južni Sloveniji večinoma suho in sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 °C, na Primorskem okoli 19 °C, najvišje dnevne od 22 do 26 °C, v južni Sloveniji do 29 °C.

Možna povišana stopnja iz rumene na oranžno

»Zvečer se bo nevihtno dogajanje na severu države okrepilo in v prvem delu noči lahko ob nalivih v sorazmerno kratkem času pade veliko padavin. Zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri. Precej verjetno je, da bomo jutri za severni dve regiji tudi povišali stopnjo vremenskega opozorila z rumene na oranžno,« opozarja meteorolog.

V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo: dnevne temperature v notranjosti bodo dosegle le do 20 °C, na Primorskem do 24 °C.

Po besedah Gregorčiča lahko v noči na četrtek v severni polovici Slovenije pričakujemo od 20 do 40 mm padavin, krajevno tudi okoli 60 mm, proti jugu pa bo količina padavin hitro upadala.

Slovenija se tako pripravlja na dva dneva neviht in padavin, ki bodo za sever države lahko precej intenzivne. Meteorologi svetujejo previdnost in spremljanje morebitnih posodobitev opozoril.