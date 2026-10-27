Luka naj bi vrgel bombo, a je podnajemnica potrdila njegov alibi: trdi, da ga v času eksplozije ni bilo v Ljubljani (FOTO)

KRIV?

Preganjajo ga, da je na eno od stanovanjskih hiš vrgel ročno bombo.

Kaj imata skupnega 24-letni Luka Jemec in 35-letni Vili Sušnik, eden od obtoženih v zadevi umor Satka Zovka? To, da je, kot je včeraj na sodišču pripovedovala Enisa H. iz Ljubljane, Jemec za Sušnika pobiral najemnino v njegovih stanovanjih v Domžalah. Enisa H. je Jemca, ki mu sodijo, da je 19. decembra lani malo pred pol eno zjutraj odvrgel ročno bombo M52 na eno od hiš v Ulici Mire Miheličeve v prestolnici, spoznala sredi novembra lani, ko se je priselila v Domžale. »Imela sva bežen odnos,« je pojasnila in se spominjala, kako je obtoženi, ki je bil upravnik in hišnik obenem, do tja prihajal ...