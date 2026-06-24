Občina želi čez noč razlastiti osem družin z novimi domovi: »Prej, kot so nam razložili zakaj, so nam že poslali cenilce«

Lastnike je najbolj presenetilo dejstvo, da naj bi bil projekt pripravljen oziroma javno objavljen že leta 2024, čeprav, kot trdijo, z njim doslej niso bili seznanjeni. »V obvestilu piše, da naj bi bil projekt objavljen že leta 2024, a nihče od nas zanj ni še nikoli slišal, niti nismo bili o njem uradno obveščeni,« pravi eden od lastnikov novogradenj, ki je spregovoril za 24ur.

Sprašujejo se, kako je mogoče, da so za načrt izvedeli šele zdaj, medtem ko so nekateri za svoje nepremičnine celo pridobili gradbena in uporabna dovoljenja ravno v tem času. Še več, v pismu, ki so ga prejeli prejšnji teden, je navedeno, da jih bo že prihodnji teden obiskala cenilka, ki bo ocenila vrednost njihovih zemljišč pred postopkom razlastitve. Po njihovih besedah jim kljub večkratnim prošnjam vpogled v projektno dokumentacijo doslej še ni bil omogočen. Prav pomanjkanje informacij je eden glavnih razlogov za nezadovoljstvo med prizadetimi lastniki. Ti opozarjajo, da ne vedo natančno, kaj naj bi se na njihovih zemljiščih gradilo, kakšen bo obseg posegov in kako bodo ti vplivali na njihove domove.

Po večdnevnem vztrajanju naj bi jih občina povabila na sestanek, predviden za 13. julij. To pa je med prizadetimi povzročilo še dodatno ogorčenje, saj menijo, da bi morali biti s projektom seznanjeni že bistveno prej. »Najprej razlastitev po hitrem postopku, nato pa vam šele predstavijo projekt. To je kriminal,« je kritičen eden od oškodovanih lastnikov. Na očitke so se odzvali tudi na Direkciji RS za infrastrukturo. V odgovoru za 24ur so pojasnili, da postopek cenitev in obveščanja lastnikov poteka v skladu z ustaljenimi praksami, ki veljajo za infrastrukturne projekte po državi. Ob tem poudarjajo, da veljavni predpisi s področja urejanja prostora ne določajo posebnega roka, v katerem bi moral cenilec lastnika zemljišča obvestiti o nameravanem ogledu.

Medtem ko prizadete družine še vedno čakajo na podrobnejša pojasnila in vpogled v dokumentacijo, Občina Vrhnika za zdaj molči.