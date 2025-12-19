  • Delo d.o.o.
UGLEDNO PRIZNANJE

Vrholani se še vedno znajo družiti (FOTO)

Vrholanka, ki že leta povezuje krajane, prejela ugledno priznanje. Od avtobusne postaje, mlaja in kapelice pa vse do brunarice.
Priprave na veseli december FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Priprave na veseli december FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Obnovili so razpadajočo kapelico.

Obnovili so razpadajočo kapelico.

Skupaj okrasijo tudi smrečico.

Skupaj okrasijo tudi smrečico.

Idejni vodja je Slavko Drofelnik.

Idejni vodja je Slavko Drofelnik.

Albina Orozel ima glavno besedo pri urejanju kapelice.

Albina Orozel ima glavno besedo pri urejanju kapelice.

Vrholani so za svoja prizadevanja prejeli že več priznanj.

Vrholani so za svoja prizadevanja prejeli že več priznanj.

Skupaj radi nazdravijo.

Skupaj radi nazdravijo.

V veselem decembru so se družili še pogosteje.

V veselem decembru so se družili še pogosteje.

Priprave na veseli december FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav
Obnovili so razpadajočo kapelico.
Skupaj okrasijo tudi smrečico.
Idejni vodja je Slavko Drofelnik.
Albina Orozel ima glavno besedo pri urejanju kapelice.
Vrholani so za svoja prizadevanja prejeli že več priznanj.
Skupaj radi nazdravijo.
V veselem decembru so se družili še pogosteje.
Darko Naraglav
 19. 12. 2025 | 07:50
5:28
A+A-

Na letošnji zaključni prireditvi Najlepši kraj, hiša in kmetija v Občini Žalec je priznanje prejelo tudi vaško središče Vrholanka. Krajani zaselka Vrhe v KS Ponikva se že več kot tri desetletja družijo, marsikaj ustvarijo s skupnimi močmi in se imajo preprosto lepo. V takšnem duhu so seveda zakorakali tudi v veseli december. Zaselek Vrhe spada pod razpotegnjeno naselje Studence. Najprej nas prijetno preseneti lepo urejeno avtobusno postajališče, kmalu zatem pa kapelica ter velika in zanimiva kraška skala v obliki prestola ter brunarica Vrholanka. Naselje skupaj z Vrholanko leži v osrčju zavarovanega območja Krajinski park Ponikovski kras. Naključni popotnik ima občutek, da se je tam čas ustavil. Vaško središče vključuje kapelico, po domače Jožekovo kapelico, večnamenski družabni prostor, veliko panoramsko tablo, urejeno zelenico z okrasnimi rastlinami, igrala za najmlajše in veliko kraško skalo, ki se v posameznih letnih časih preoblikuje v izvirno sezonsko inštalacijo. V teh prazničnih dneh bodo tako kot že vrsto let na njej postavljene jaslice.

Kot je bilo povedano na podelitvi priznanj, so krajani »s pridnostjo in občutkom za urejenost prostora zelo lepo obnovili svoje domove, pri tem pa si vzeli čas in uredili še vaško središče Vrholanko. K ureditvi skupnega družabnega prostora so povabili tudi mladino in starejšo generacijo, kar je redek primer tovrstnega pristopa in ga je smiselno posnemati. Tako dolgi jesenski in zimski večeri in tudi marsikateri dnevi v letu niso dolgočasni, saj jih preživijo na skupnih praznovanj ter obujanju ljudskih šeg in navad. Posebej velja poudariti oblikovno in botanično pester izbor zasajenih okrasnih rastlin, med njimi je tudi velika kavkaška jelka, ki je prava posebnost prostora.« Druženje domačinov izhaja iz leta 1994. Idejni vodja in glavni pobudnik vsega, kar se v Vrheh dogaja, je Slavko Drofelnik. »Z leti se je število prebivalcev našega zaselka povečalo in skozi Vrhe je začel voziti javni prevoz. Tako se je pokazala potreba po avtobusni postaji. To smo leta 1995 postavili krajani, postaja pa je postala tudi naša zbirna točka, ob kateri smo se družili ob raznih priložnostih, jo skrbno urejali in krasili letnemu času primerno. Leta 1996 smo ob njej prvič postavili mlaj in ta tradicija je ostala vse do danes,« nam pove Slavko in doda, da je njihova avtobusna postaja postala vzorec vseh naslednjih avtobusnih postaj v KS Ponikva, na kar so še posebno ponosni.

Obnovili so razpadajočo kapelico.
Obnovili so razpadajočo kapelico.
Skupaj okrasijo tudi smrečico.
Skupaj okrasijo tudi smrečico.

1994. so se pojavile prve pobude za skupne projekte.

Skupaj praznujejo

Idejni vodja je Slavko Drofelnik.
Idejni vodja je Slavko Drofelnik.

Po 10 letih druženja ob avtobusni postaji so obnovili razpadajočo kapelico brez lastnika ter okrog nje postavili klopi in veliki okrasni kraški kamen, pokrit s streho, pod katero ob božičnem času postavijo jaslice. Leta 2004 so dobili priznanje KS Ponikva za uspešno in prizadevno delo ter njihovo sodelovanje s krajevno skupnostjo, kasneje pa še priznanje Zveze turističnih društev Občine Žalec za urejenost kapelice in njene okolice. »To nas je še dodatno spodbudilo in v nas se je porodila ideja o večjem skupnem prostoru za druženje na mestu okrog Jožekove kapelice, kot ji pravimo. Spet smo segli v žepe, zavihali rokave in postavili brunarico, ki smo jo poimenovali Vrholanka,« je ponosen Slavko ter poudari, da je bilo letošnje miklavževanje že 11. po vrsti. Leta 2016 so prejeli priznanje TD Ponikva pri Žalcu za lepo urejeno vaško središče, nedavno pa še priznanje Zveze turističnih društev Občine Žalec. Ob tridesetletnici druženja so na drugi strani ceste naredili novo avtobusno postajališče in tako lepo zaokrožili jubilej.

Delovne akcije jih povezujejo še bolj. »Skupno praznujemo okrogle rojstne dneve in jubileje, prirejamo piknike, bučejado, pohode in izlete in se imamo sploh lepo skozi vse leto ob naši Vrholanki, kjer smo uredili tudi igrala za naše otroke,« pove Slavkova žena Danica. Med najbolj zaslužnimi za urejanje kapelice in ocvetličenje pa je, pravi Slavko, Albina Orozel, ki je glavna tudi pri izdelavi adventnega venčka in postavitvi jaslic. »Z velikim veseljem to počnem, saj gre za naše skupno dobro, za nas, ki smo res kar nekakšna velika družina. Tale naša kapelica in to vaško središče nas resnično povezujeta. Lepo se je družiti in si lepšati življenje v slogi in lepih odnosih s sokrajani, še poudari Albina. Podobno meni Franc Vovk, ki skupaj s Slavkom sodeluje že od začetka. »Danes je takšen tempo življenja, da se ljudje ne dobivajo oziroma imajo čas bolj zase, zato smo mi še toliko bolj veseli, da se znamo organizirati za delovne akcije in različne dogodke,« pove Franci, ki je skupaj z ženo tudi tokrat poskrbel za kuhančka, ki se je prilegel ob tem hladnem vremenu. Da je na njihovih dogodkih še bolj prijetno in veselo, svoje doda še muzikant Stane Jezernik s harmoniko, žena Darja, ki rada peče, pa z njim veselo zapoje.

Vrholani so za svoja prizadevanja prejeli že več priznanj.
Vrholani so za svoja prizadevanja prejeli že več priznanj.
Skupaj radi nazdravijo.
Skupaj radi nazdravijo.
V veselem decembru so se družili še pogosteje.
V veselem decembru so se družili še pogosteje.

Spet smo segli v žepe in zavihali rokave.

Albina Orozel ima glavno besedo pri urejanju kapelice.
Albina Orozel ima glavno besedo pri urejanju kapelice.

