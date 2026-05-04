  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRADICIJA

Vrhunec prvega maja: plezanje po namazani smreki za klobase in vino

Postavitev majskega drevesa ima tudi v Slovenskih goricah dolgoletno tradicijo.
Postavitev majskega drevesa FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Postavitev majskega drevesa FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Rekli so mu tudi majpan.

Rekli so mu tudi majpan.

Tudi danes je postavitev zanimiva, še bolj pa je bilo včasih ročno dvigovanje.

Tudi danes je postavitev zanimiva, še bolj pa je bilo včasih ročno dvigovanje.

Postavitev majskega drevesa FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger
Rekli so mu tudi majpan.
Tudi danes je postavitev zanimiva, še bolj pa je bilo včasih ročno dvigovanje.
O. B.
 4. 5. 2026 | 08:40
2:52
A+A-

Postavitev majskega drevesa ima tudi v Slovenskih goricah dolgoletno tradicijo. Majskemu drevesu so rekli majpan, kar izhaja iz nemškega imena Maibaum. Postavili so jih navadno gasilci skupaj s kulturnimi društvi. Sicer pa so pri pripravi in postavitvi majpana, majskega drevesa in tudi mlaja sodelovali vaščani, ki niso bili člani gasilskega ali kulturnega društva. Smreko so podarili lastniki gozdov, ki niso bili člani gasilskega društva; za lastnika je bila čast, če so gasilci izbrali njegovo smreko.

Tudi Ludvik Kramberger je v času, ko je odraščal v Negovi, večkrat z radovednostjo opazoval priprave na postavitev majskega drevesa. Opazovalec je bil tudi na veselici, ki se je odvijala na prvi maj popoldan. »Ker je v okolici Negove veliko smrekovih gozdov, to so bili državni gozdovi, je smreko po navadi daroval gozdar, ki je vodil gozdarstvo v Negovi s sedežem v tamkajšnjem gradu. Med njimi sta bila Kubik in Žurman, ki sta imela posluh za ta običaj, se pravi postavitve mlaja v Negovi. Podrli so jo v gozdu ob cesti, tako da so jo lažje naložili na kmečki voz. Skrbno so morali varovati vrh smreke, ki je ostal nebeljen. Zaradi dolžine smreke so zadnji del voza odstranili od svore, svoro pa je tedaj tvorila smreka, naložena na prednji in zadnji del voza, ki so ga vlekli konji. Ko so smreko pripeljali na prostor, kje so jo postavili, so z nje do vrha odstranili lubje; ker je bila smreka v 'mezgi', je to lepo odstopalo.

Ko so končali, so bili nagrajeni z vinom.

Tudi danes je postavitev zanimiva, še bolj pa je bilo včasih ročno dvigovanje.
Tudi danes je postavitev zanimiva, še bolj pa je bilo včasih ročno dvigovanje.

Včasih so nato deblo nekoliko premazali z mastjo. Premazali so ga, ker je na veselici potekalo tekmovanje, kdo bo priplezal do venca na mlaju in osvojil klobase in vino – oboje je viselo na vencu vrh mlaja. Venec so okrasili s 'pantlji', raznobarvnimi trakovi, na vrh pa pritrdili državno zastavo. Plezati so morali brez pripomočkov. Dovoljeno je bilo le, da je imel plezalec ob sebi vrečko s pepelom, s katerim si je posipaval roke, da je imel boljši oprijem. Ker je bilo deblo visoko, tudi dvajset metrov ali več, so le redki priplezali do vrha,« se spominja Ludvik. Pa še nekaj o postavitvi mlaja: najprej so skopali okoli dva metra globoko jamo in vanjo ročno postavili deblo. Postavljali so ga odrasli moški s posebnimi bürklami, ki so bile nasajene na dolgih drogovih. To je bil najtežji del postavitve mlaja. Ko so končali, so bili postavljači nagrajeni z vinom. Mlaj je še dolgo oznanjal, da je čas v maju, ko so se ob nekaterih kapelah odvijale šmarnične pobožnosti.

Več iz teme

Negovasmrekadrevoprvi majtradicijapraznovanjevino
ZADNJE NOVICE
09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
09:17
Bulvar  |  Tuji trači
RAZLOG ZA VESELJE

Nov član družine princa Williama in Kate Middleton

Zadnje dni je imela družina Wales nemalo razlogov za slavja.
4. 5. 2026 | 09:17
09:10
Novice  |  Slovenija
KAČE

Usoden ugriz modrasa lani, letos pa že čez 20 ugrizov

Z Malega vrha so jo s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Lani smo imeli po treh desetletjih prvi smrtni primer zaradi ugriza.
4. 5. 2026 | 09:10
09:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEPRILAGOJENA HITROST

Nove podrobnosti prometne nesreče, ki je zaprla primorko: z 22-letnico je hudo, še pet ljudi utrpelo poškodbe

Promet je zaradi nesreče več ur stal.
4. 5. 2026 | 09:06
08:45
Novice  |  Slovenija
DAN BOJA PROTI OKUPATORJU

Motoriste žegnalo pet duhovnikov, pater Niko Žvokelj: »Sem prihajam zaradi Matere božje in zaradi motoristov« (FOTO)

Nova Štifta je že 28. privabila ljubitelje jeklenih kolesnikov. Z okoli dva tisoč motorji je prišlo približno tri tisoč ljudi.
4. 5. 2026 | 08:45
08:40
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Vrhunec prvega maja: plezanje po namazani smreki za klobase in vino

Postavitev majskega drevesa ima tudi v Slovenskih goricah dolgoletno tradicijo.
4. 5. 2026 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki