Vendarle peterokraka zvezda na proslavi! (FOTO in VIDEO)

Danes, na predvečer dneva državnosti, bo na Trgu republike v Ljubljani potekala osrednja državna proslava. Pred dnevi je kazalo, da nekaterih praporščakov na proslavi ne bo. V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB Slovenije), pri kateri imajo na vrhu droga peterokrako zvezdo, so v ponedeljek sporočili, da se ne bodo udeležili današnje osrednje proslave. A kot vse kaže, se jo bodo. Na prizorišču proslave smo namreč tudi Slovenske novice in med drugim smo tam zasledili drog s peterokrako zvezdo.

ZZB NOB Slovenije je kot razlog za neudeležbo navedel, da organizator letošnje proslave ni omogočil sodelovanja njihovemu praporu. »V vabilu je določeno, da morajo imeti sodelujoči prapori na vrhu droga grb Republike Slovenije, medtem ko ima prapor ZZB NOB Slovenije v skladu s svojo tradicijo in statutarnimi določili peterokrako zvezdo. V ZZZ NOB Slovenije menimo, da takšna odločitev postavlja našo organizacijo v neenakopraven položaj ter izključuje pomemben del zgodovinske dediščine slovenskega naroda. Narodnoosvobodilni boj je bil eden od ključnih temeljev razvoja slovenske državnosti, zato njegovi simboli sodijo tudi na državno proslavo,« so zapisali v objavi.

Govor Pirc Musar in Janše

Državna proslava se je na trgu pred parlamentarnim poslopjem začela ob 21.15. Slavnostnima nagovoroma Nataše Pirc Musar in Janeza Janše bo sledil kulturno-umetniško program, ki bo »skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi«. Na proslavi bodo nastopili slovenski umetniki različnih generacij, pod scenarij se podpisuje Igor Pirkovič, pod režijo pa Roman Končar. Na proslavi sodelujejo tudi drugi praporščaki in nosilci bojnih zastav Slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, Policijski orkester in Garda Slovenske vojske.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapola tudi slovenska zastava.