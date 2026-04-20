Vrhunska jed iz olupkov: kuharski mojstri so na koprski tržnici pokazali, da ni nič za v smeti (FOTO)

Kar običajno konča v smeteh, je tokrat pristalo na krožnikih – in to v vrhunski izvedbi. Koprska tržnica se je namreč spremenila v pravo kulinarično prizorišče, kjer hrana ni bila odpadek, pač pa priložnost. Dogodek Brez zavržkov! je pokazal, da lahko tudi na videz nepopolna živila oziroma surovine postanejo čisto prava gurmanska poslastica. Na stojnicah so obiskovalce pričakali pridelki nepravilnih oblik in velikosti oziroma takšni, ki jih trgovski centri pogosto zavrnejo. Ukrivljeni korenčki, pegasta jabolka, prezrelo sadje, prevelike bučke in druga hrana nepopolne oblike so tokrat postale glavne zvezde dneva. Posebno označeno sadje in zelenjava na stojnicah je šla kljub temu za med! Še več: številni obiskovalci so z nakupom aktivno prispevali k zmanjševanju odpadne hrane. Marsikdo je priznal, da o takšnih izdelkih prej sploh ni razmišljal, zdaj pa jih vidi v povsem novi luči.

Vzdušje na tržnici je bilo namreč živahno in radovedno. Ljudje so se ustavljali ob stojnicah, spraševali pridelovalce, pokušali jedi in si izmenjevali ideje, kako uporabiti sestavine, ki jih doma tako pogosto spregledamo ali zavržemo. Dogodek je hitro presegel kulinarični okvir in postal tudi prostor izobraževanja ter premisleka.

Kmetijska ministrica Mateja Čalušić si je ogledala dogajanje in poudarila pomen odgovornega ravnanja s hrano. FOTO: Jakob Bužan

Zavrženih olesenelih koncev divjih špargljev ne zavrzite, saj so odlični za pripravo osnove za kremno špargljevo juho ali rižoto. FOTO: Jakob Bužan

Pravi spektakel pa se je začel odvijati ob tamkajšnjih kuharskih mizah. Priznani slovenski chefi so iz sestavin, ki bi sicer končale med odpadki, pripravljali jedi v živo. Med njimi so bili Martina Breznik (Hiša Raduha), Mojmir Šiftar (PEN klub) in Luka Košir (Grič), ki so vsak na svoj način dokazali, da okus nima prav nič opraviti z videzom. Košir je opozoril na vsakdanjo napako: »Ko pri špargljih zavržemo trde dele, v resnici zavržemo denar.« Šiftar je pokazal, kako lahko tudi olupki dobijo novo življenje: »Uporabimo jih lahko za juhe ali celo kot marinado.« Breznikova je dodala, da je problem pogosto v pomanjkanju časa in znanja: »Zato pa smo tukaj, da ljudem pokažemo, kako lahko uporabijo vse.«

Obiskovalci so lahko spremljali pripravo jedi od začetka do konca in jih tudi okušali. Prav ta neposredni stik s kuharji je mnoge prepričal, da bi se dalo najbrž tudi doma kuhati bolj premišljeno, predvsem pa brez odpadkov. Posebno noto so dodali lokalni ustvarjalci. Rozana Prešern je pripravljala fritule iz prezrelega sadja, Tanja Plešivčnik Zelenko je uporabila rdečo peso – od njenega korena do lista, Davorka Štefanec pa je iz jabolk ustvarila paleto sladic. Njihove ideje so pokazale, da kreativnost v kuhinji pogosto nastane prav iz omejitev.

Dogodek ni bil samo kulinarični užitek, ampak tudi opozorilo. Slovenija je leta 2024 zavrgla kar 168.318 ton hrane, kar pomeni približno 79 kilogramov na prebivalca. Skoraj polovica te količine nastane v gospodinjstvih. To pomeni, da problem ni samo v trgovinah ali proizvodnji, pač pa predvsem doma v vsakdanjih navadah, prevelikih nakupih in slabem načrtovanju. Prav zato so organizatorji tako odločno poudarjali, da lahko že majhne spremembe prinesejo velike rezultate. Dogodka se je udeležila tudi ministrica Mateja Čalušić, ki je poudarila, da hrana ni samoumevna. »Pomembno je, da se bolje organiziramo, da preverjamo zaloge, načrtujemo obroke, pripravimo nakupovalni seznam in hrano pravilno shranjujemo. Že s tem lahko bistveno zmanjšamo količino odpadkov,« je poudarila. Tudi njeno sporočilo je bilo več kot jasno: spremembe se začnejo pri vsakem posamezniku, v lastni kuhinji.

Zelenjava nepravilne oblike, kot so ukrivljeni korenčki, pegasta jabolka, prezrelo sadje in prevelike bučke, je postala na koprski tržnici prava uspešnica. FOTO: Jakob Bužan

Dogajanje na tržnici je dopolnil izobraževalni program. Strokovnjakinja za prehrano Tjaša Perko je obiskovalcem ponudila praktične nasvete, kako zmanjšati zavržke v vsakdanjem življenju, od pravilnega shranjevanja do boljšega načrtovanja obrokov. Za najmlajše je bil organiziran ustvarjalni kotiček, v katerem so skozi igro spoznavali pomen hrane in njenega spoštovanja. V središču dogajanja je bil vseskozi tudi t. i. števec rešene hrane, ki je sproti prikazoval, koliko kilogramov hrane je dobilo novo priložnost.

Slovenija je leta 2024 zavrgla 168.318 ton hrane, kar pomeni približno 79 kilogramov na prebivalca. FOTO: Tomaž Primožič

Dogodek je sicer nastal na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Zadrugo Agraria Koper in Visit Koper. Sporočilo dneva je bilo jasno: problem ni v hrani, ampak v našem odnosu do nje. Koper je tako za en dan postal prizorišče majhne prehranske revolucije. Še vedno pa ostaja vprašanje, ali bomo to miselnost prenesli tudi v svoje kuhinje.