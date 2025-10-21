  • Delo d.o.o.
Vrhunska vina in dobrodelni namen (FOTO)

Izkupiček spletne dražbe bodo namenili za nakup dializnega aparata.
Alis Marinič, Darja Povšič Peršolja in Dimitrij Klančič FOTOGRAFIJE: Sbng

Degustacija doniranih vin

Ju. P.
 21. 10. 2025 | 05:15
0:07
A+A-

»Ponosen sem na zaposlene dializnega oddelka, ki se lahko pohvalijo s strokovnostjo in srčnostjo do dializnih pacientov, saj je to njihov drugi dom. Ponosen pa sem tudi na vinarje, ki so bili pripravljeni donirati vina za dobrodelno dražbo, katere izkupiček bomo namenili za nakup opreme Oddelka za dializo.« Tako je ob začetku dražbe, v kateri lahko sodelujete tudi vi, povedal direktor Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica Dimitrij Klančič. Vodja oddelka za dializo v šempetrski bolnišnici Silvan Saksida je pojasnil, da imajo v centru dva pacienta, ki ju uspešno zdravijo več kot 40 let. »To sta Marjan Murovec in Marija Drnovšček,« je dejal.

225 litrov je darovala domačija Belica.

Bolnišnica in Fundacija Vrabček sta dobrodelno spletno dražbo aktivirali včeraj, dražitelji pa bodo lahko vse do 20. novembra licitirali vina in penine vrhunskih vinarjev iz Brd, s Krasa in iz Vipavske doline. Izkupiček gre za nakup dializnega aparata in tudi za drugo opremo, ki jo potrebuje Oddelek za dializo. Sodelujete lahko prek spletne aplikacije, pošljete SMS bolnica5 ali bolnica10 na 1919 oziroma enostavno poskenirate QR-kodo in donirate poljuben znesek. Donacijo lahko nakažete tudi na TRR Fundacije Vrabčka upanja (več na njhovi spletni strani). »Verjamemo, da bo naš žlahtni dobrodelni projekt, ki je že postal tradicija, tudi tokrat uspešen,« je dejala predstavnica fundacije ​Darja Povšič Peršolja.

»Vinarji so letos donirali posebna vrhunska vina. Velik preboj smo dosegli z edinstveno donacijo enega izmed vinarjev, ki je dal na dražbo sod barik, kar pomeni 225 litrov vina oziroma 300 buteljk!« je dejal predstavnik vinarjev Alis Marinič iz Goriških brd. Letos je odziv izjemen, saj jih na dražbi sodeluje kar 46. »Ob vsaki donaciji in ob vsakem spitem kozarcu naj vas spremlja zavest, da s tem pomagate nekomu v stiski – nekomu, ki mu zdravje ni samoumevno, a mu je vaša gesta lahko v veliko oporo,« je sklenil. 

