Vrhunska vina in umetnine rešujejo bolnike: boter dobrodelnega projekta šempetrske bolnišnice je priznani chef Tomaž Kavčič

Vrhunska vina in umetnine bodo pomagali reševati življenja. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica in Fundacija Vrabček upanja sta pripravili že tretjo dobrodelno spletno dražbo, ki se je začela v petek in na kateri se vinarjem letos prvič pridružujejo tudi umetniki. Izkupiček bodo namenili nakupu monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij, ki jih potrebujejo v endoskopskem centru in na kirurških oddelkih šempetrske bolnišnice. Spletna dražba, do katere se dostopa prek spletnih strani fundacije Vrabček upanja in šempetrske bolnišnice, bo odprta do 18. novembra do polnoči. Na dvorcu Zemono bo tudi licitacija v živo, na kateri bodo dražili vse umetnine in nekatera vina z najvišjo doseženo ceno na spletni dražbi.

Direktorica Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica Ingrid Kuk Kikl FOTO: arhiv bolnišnice

Več kot 50 srčnih vinarjev

Vina je podarilo več kot 50 vinarjev iz Brd, Vipavske doline in s Krasa, prvič tudi iz italijanskega dela Brd. Najvišjo izklicno ceno, 1000 evrov, ima denimo 225-litrski sod barrique merlota letnika 2025 vinarstva Belica iz Medane. Kaj vse je na voljo, si lahko ogledate na spletni strani https://doniraj.vrabcekupanja.si/drazba. »Za nas vinarje je to ena najbolj častnih donacij, kar jih zmoremo. Zato smo donirali izjemna vina, specialne edicije vin, ki jih je skoraj nemogoče kupiti na trgu,« je poudaril vinar donator Jan Marinič.

Vsak lahko pomaga

Novost dražbe so dela osmih slovenskih umetnikov: Vladimirja Makuca, Silvestra Plotajsa Sicoeja, Jasmine Rojc, Franceta Slane, Klavdija Tutte, Nine Zuljan, Oskarja Kogoja in Nedeljka Pečanca. Najvišjo izklicno ceno, 950 evrov, ima Sicoejeva akrilna slika Mislim misli iz leta 2020. Trenutek brez časa Nine Zuljan se začne pri 700 evrih. Makucova Pokrajina z ženo VII iz leta 1977 ima izklicno ceno 650 evrov. Med umetninami so tudi Ženski akt z lilijo Jasmine Rojc in Tuttov Pravljični pejsaž, Kogojev Venetski konj, ročno izdelana porcelanasta skulptura, in Slanova grafika Mlin. Pečanac je prispeval grafiko iz sedemdesetih let in komplet šestih kristalnih kozarcev s steklenico, izdelan v omejeni seriji desetih v sodelovanju s Steklarsko šolo Rogaška Slatina. »Res sem se znašla v ugledni družbi. Verjamem, da ima umetnost tudi to čarobno moč, da lahko postane zelo močno orodje za konkretno pomoč v družbi,« je dejala predstavnica umetnikov Jasmina Rojc.

Letos bodo z izkupičkom kupili monitorje za nadzor življenjskih funkcij, ki jih uporabljajo v endoskopskem centru in na kirurških oddelkih. FOTO: arhiv bolnišnice

Porcelanasti venetski konj Oskarja Kogoja FOTO: Fundacija Vrabček Upanja

Direktorica bolnišnice Ingrid Kuk Kikl dražbo razume kot več kot zbiranje denarja: v nekaj letih je prerasla v tradicijo, ki povezuje ljudi, ki verjamejo v bolnišnico. »Naša želja je povezati ljudi dobre volje in velikega srca v skupnost, ki bo čutila pripadnost tej bolnišnici, jo podpirala in bila nanjo ponosna,« je dejala. Z novimi monitorji želijo pacientom zagotoviti varnejšo in kakovostnejšo obravnavo. Zahvalila se je tudi botru projekta, kuharskemu mojstru Tomažu Kavčiču.

Sodeluje lahko vsak, ne le dražitelji. Vladimir Tinunin iz Fundacije Vrabček upanja, ki je v več kot 60 akcijah zbrala več kot milijon evrov, je pojasnil, da je mogoče donirati z bančnim nakazilom ali QR-kodo, objavljenima na spletni strani fundacije. Možno je tudi poslati SMS z besedo bolnica5 ali bolnica10 na 1919 in tako prispevati 5 ali 10 evrov. Podjetja in samostojni podjetniki lahko ob izpolnjevanju zakonskih pogojev uveljavljajo davčno olajšavo do višine 1 % obdavčenega prihodka. »Pri dobrodelnosti ni pomembno, koliko kdo prispeva. Vse vabim, da sodelujete po svojih zmožnostih,« je poudaril Tinunin.