Vrnitev avtocestne policije napoveduje najverjetnejši novi notranji minister Franci Matoz

ZNANI SLOVENSKI ODVETNIK

Izrazov, kot so »čiščenje policije z janšisti«, ne bo dovolil.

Že jutri bi lahko stolček ministra za notranje zadeve in javno upravo zasedel znani slovenski odvetnik Franci Matoz. »Po rojstvu Šiškar ali Ljubljančan, samski, oče dveh zlatih odraslih hčera,« kot se je včeraj opisal poslancem, je, kar se tiče javne uprave, napovedal njeno racionalizacijo v organizaciji in delovanju. »Menim, da mora biti državna uprava bolj vitka in učinkovita,« je dejal. Takoj po nastopu funkcije bo naročil podrobni pregled birokratskih postopkov, ki jih morajo policisti opravljati in so nepotrebni. Dodal je, da je treba policistom vrniti pooblastilo, da samostojno ...