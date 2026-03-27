Vrnitev Golobiča, takoj nad Janšo: »To je kolaboracija, ob kateri bi se Pučnik obračal v grobu« (VIDEO)

Kot smo že poročali, je Sova nesporno potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji in predstavila konkretno delovanje paraobveščevalne agencije iz tujine in prav tako stike s slovenskimi subjekti. Kot je razkril direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik, je Sova vodstvo policije in tožilstvo glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikih s slovenskimi subjekti obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj. Po poročanju portala Preiskovalno.si je agencija sicer identificirala vsaj enega moškega, ki je skrivno snemal lažne poslovne sestanke z vidnejšimi Slovenci, posnetki pa so bili anonimno objavljeni na spletu pred volitvami.
Že 20. marca je sicer Kadivnik članom operativne skupine sekretariata SNAV predstavil dogajanje 10. in 11. decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. S policije pa so poročali o preiskavi sumov kaznivih dejanj, so takrat sporočili z vladnega urada za komuniciranje.
Predsednik SDS Janez Janša pa je na vprašanje, ali so kazensko ovadili njega ali SDS, odgovoril, da prvič sliši, da bi koga ovadili. Sicer pa je o menil, da je to »nekaj takega, kot da bi še enkrat poslušali novinarsko konferenco Nike Kovač«. Janša je še povedal, da je direktorja Sove prosil, da predstavi slike s Trstenjakove, a se to ni zgodilo. Pri tem je Janša ponovil, da ima eden od uslužbencev Sove v ulici, kjer je sedež SDS, najeto stanovanje, in da snemajo stranko že leto in pol.
So pa o ozadju prisluškovalne afere govorili tudi v oddaji Tarča na TV Slovenija.
Nekdanji pomembni politik Gregor Golobič, nekoč generalni sekretar LDS in predsednik stranke Zares, je tako razkril, kaj je po njegovem v ozadju.
»SDS ni plačala prisluškovanja, šlo je za darilo Izraela ob pričakovanem preobratu; bili so tako arogantni, da so verjeli v zmago Janše, Slovenijo pa že videli kot "novi zahodni breg”. To je kolaboracija, ob kateri bi se Pučnik obračal v grobu,«.