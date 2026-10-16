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Vroče pri Woltu, dostavljavci opozarjajo: »Vaša večerja, naša beda«. Podjetje odgovorilo to

Stavkajoči opozarjajo na dejanske zaslužke, stroške dela in nepregledna plačila. Zahtevajo spremembe, Wolt pa pojasnjuje, kako določa plačila in prilagaja število dostavnih partnerjev.
FOTO: Matej Družnik

FOTO: Matej Družnik

Tudi v Levici podpirajo današnjo prekinitev dela in protest dostavljavcev. FOTO: Matej Družnik

Tudi v Levici podpirajo današnjo prekinitev dela in protest dostavljavcev. FOTO: Matej Družnik

Na stavko se je ob robu izredne seje državnega zbora odzval tudi Dan Juvan, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za delo. FOTO: Matej Družnik

Na stavko se je ob robu izredne seje državnega zbora odzval tudi Dan Juvan, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za delo. FOTO: Matej Družnik

FOTO: Matej Družnik
Tudi v Levici podpirajo današnjo prekinitev dela in protest dostavljavcev. FOTO: Matej Družnik
Na stavko se je ob robu izredne seje državnega zbora odzval tudi Dan Juvan, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za delo. FOTO: Matej Družnik
STA, A. G.
 16. 10. 2026 | 14:40
 16. 10. 2026 | 14:40
8:15
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Dostavljavci platforme Wolt so danes v okviru celodnevne stavke opozorili na po njihovem mnenju nevzdržne delovne razmere, zavajajoče predstave o zaslužku, netransparentno določanje plačil in pomanjkanje učinkovite podpore. Od pristojnih državnih institucij pričakujejo preverjanje platformnega dela v Sloveniji, od Wolta pa konkretne odgovore na njihove očitke. V podjetju očitke jemljejo resno in pojasnjujejo, da število novih dostavljavcev prilagajajo povpraševanju.

Eden od stavkajočih dostavljavcev, ki je želel ostati anonimen, je povedal, da Wolt javno navaja povprečne zaslužke med 10 in 12 evri bruto na uro, medtem ko se njihovi dejanski zaslužki po njegovih besedah gibljejo med šestimi in desetimi evri bruto na uro. »Naša realnost je bistveno drugačna. Na terenu se naši zaslužki gibljejo od šest do 10 evrov bruto na uro, pri čemer moramo iz tega denarja pokriti prispevke, davke, gorivo, vzdrževanje vozila in vse druge stroške, povezane z delom,« je dejal. Dostavljavci zato pozivajo ministra za delo Anžeta Logarja in pristojne državne institucije, naj nemudoma preverijo delovanje platformnega dela v Sloveniji. Ugotoviti želijo, ali so predstavljeni zaslužki primerljivi z dejanskimi prihodki po odštetju vseh stroškov in ali je sedanji sistem ustrezno zakonsko urejen.

Na stavko se je ob robu izredne seje državnega zbora odzval tudi Dan Juvan, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za delo. FOTO: Matej Družnik
Na stavko se je ob robu izredne seje državnega zbora odzval tudi Dan Juvan, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za delo. FOTO: Matej Družnik

Wolt: Število dostavljavcev prilagajamo povpraševanju

Eden glavnih očitkov dostavljavcev je, da jih je na terenu preveč glede na količino razpoložljivega dela. Zato zahtevajo začasno ustavitev vključevanja novih dostavnih partnerjev. V Woltu pojasnjujejo, da v Sloveniji sodelujejo z več tisoč dostavljavci, ki se sami odločajo, kdaj in koliko časa bodo aktivni na platformi ter katere naloge bodo sprejeli. Skupno število registriranih dostavnih partnerjev po njihovih navedbah zato ne odraža dejanskega števila tistih, ki so v posameznem mestu na voljo v določenem trenutku. »Vključevanje novih dostavnih partnerjev prilagajamo povpraševanju in razpoložljivosti v posameznih krajih, pri tem pa tudi upoštevamo, kako to vpliva na možnosti zaslužka tistih, ki z nami že sodelujejo,« so pojasnili v podjetju.

Wolt ima v Sloveniji okoli 6000 registriranih dostavnih partnerjev platforme. Po navedbah dostavljavcev jih je aktivnih okoli 2000, natančno število udeležencev današnje celodnevne stavke pa ni znano.

Zahtevajo preglednejše plačilo za vsako dostavo

Dostavljavci opozarjajo, da pogosto ne vedo, na podlagi česa je določena cena posamezne dostave. Eden od njih je navedel primer dveh nalog na različnih razdaljah, denimo 750 metrov in dva kilometra, ki sta lahko plačani enako. Zahtevajo minimalno osnovno plačilo v višini 2,50 evra za posamezno nalogo, poleg tega pa pošteno in pregledno plačilo glede na razdaljo in zahtevnost dostave.

V Woltu odgovarjajo, da dostavni partnerji pred sprejemom vsake dostave vnaprej vidijo, koliko bodo zanjo prejeli, zato se lahko lažje odločijo, kdaj in kako bodo dostavljali. Višina plačila je po njihovih pojasnilih odvisna od časa in razdalje, potrebnih za posamezno dostavo. Pri izračunu upoštevajo zgolj podatke o dostavi, nanj pa ne vplivata identiteta posameznega dostavnega partnerja ali njegove pretekle odločitve.

Tudi v Levici podpirajo današnjo prekinitev dela in protest dostavljavcev. FOTO: Matej Družnik
Tudi v Levici podpirajo današnjo prekinitev dela in protest dostavljavcev. FOTO: Matej Družnik

Pogrešajo učinkovito podporo in neposreden dialog

Dostavljavci opozarjajo na pomanjkanje učinkovite osebne podpore med delom na terenu. Po njihovih navedbah se pogosto srečujejo s podporo iz drugih držav, kjer dobivajo splošne, vnaprej pripravljene odgovore. Na konkretne odgovore in rešitve lahko čakajo več tednov ali celo mesecev. V Woltu pojasnjujejo, da se lahko dostavni partnerji prek aplikacije obrnejo na sodelavce v službi za podporo, tudi če potrebujejo pomoč ali pojasnila glede plačil. Če obstajajo konkretni primeri, ki še niso rešeni, jih prosijo, naj jim jih posredujejo, da jih bodo lahko obravnavali.

Podjetje poudarja, da pomisleke glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu jemlje resno. Ob tem so za STA pojasnili, da jih organizatorji o načrtovanem protestu niso obvestili in da so zanj izvedeli iz medijev.

Wolt je še zapisal, da spoštuje pravico do mirnega protesta, udeležence pa poziva, naj poskrbijo za varnost in spoštujejo odločitev tistih, ki se protestu ne želijo pridružiti. »Zastraševanje, grožnje, nasilje in uničevanje premoženja odločno obsojamo,« so poudarili. Stavkajoči bodo svoje zahteve danes tudi fizično oddali v nabiralnik na sedežu slovenske družbe Wolt v Ljubljani. Odgovore pričakujejo do prihodnjega petka, predvsem pa si želijo, da bi se predstavniki podjetja z njimi osebno sestali in prisluhnili njihovim težavam.

Stavka tudi v drugih slovenskih mestih

Dostavljavci so prepričani, da se stavka v Ljubljani že pozna. Eden od njih je opozoril, da je podjetje v času, ko običajno ni veliko dela, ponudilo izjemno visoke dodatke za dostave. »Zdaj je taka ura, ko ne bi smelo biti živahno, pa so dali nenormalne bonuse za delo. To pomeni, da nas je premalo na terenu,« je dejal.

Stavki so se pridružili tudi dostavljavci v Murski Soboti, ki so se prijavili v sistem, vendar ne sprejemajo nalog. V Mariboru se bodo nekateri dostavljavci v soboto udeležili pogreba 26-letnega kolega, ki je v soboto preminil v prometni nesreči med dostavo hrane v središču mesta. Na današnjem zboru v Ljubljani so se mu dostavljavci poklonili. »S Primorsko in Dolenjsko nismo bili v stiku, a če se ne bodo odzvali na naše zahteve, bomo še njih kontaktirali ter ustavili celo Slovenijo,« je napovedal eden od udeležencev.

Juvan: Zahteve niso pretirane

Na stavko se je ob robu izredne seje državnega zbora odzval tudi Dan Juvan, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za delo. Ocenil je, da zahteve dostavljavcev niso pretirane. »Zahteve stavkajočih niso niti slučajno pretirane. Kar zahtevajo, je osnovno dostojanstvo in spoštovanje delavskih pravic,« je dejal v izjavi za medije.

Vodstvo Wolta je pozval, naj se sestane z dostavljavci, vlado pa, naj v državni zbor pošlje zakon o platformnem delu. Slovenija mora svojo zakonodajo do 2. decembra uskladiti z evropsko direktivo. »Ta direktiva prinaša domnevo delovnega razmerja, to pomeni lažjo pot za varno zaposlitev za dostavljavce in pa preglednost algoritmskega upravljanja. S tem odgovarja vsaj na nekaj zahtev, ki jih imajo danes dostavljavci,« je še dejal Juvan.

Tudi v Levici podpirajo današnjo prekinitev dela in protest dostavljavcev podjetja Wolt ter njihove zahteve po dostojnem plačilu, varnih delovnih razmerah in spoštovanju delavskih pravic.

Wolt v Sloveniji z več deset milijoni evrov prihodkov

Podjetje Wolt je bilo ustanovljeno leta 2014 v Helsinkih na Finskem, kjer ima še vedno sedež. Leta 2021 ga je prevzel ameriški DoorDash. V Sloveniji ima Wolt dve družbi, Wolt Tehnologije in Wolt Services, obe s sedežem v Ljubljani. Po revidiranem letnem poročilu družbe Wolt Tehnologije, objavljenem na spletni strani Ajpesa, so njeni čisti prihodki od prodaje lani znašali 27,47 milijona evrov. V primerjavi z letom 2024 so se povečali za skoraj 30 odstotkov. Družba je leto zaključila s čistim dobičkom v višini 234.650 evrov. Povprečno število zaposlenih je bilo nekaj manj kot 66.

Družba Wolt Services je lani ustvarila nekaj manj kot 5,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 37 odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 44.246 evrov, medtem ko je družba leto prej ustvarila nekaj manj kot 22.000 evrov izgube, še izhaja iz podatkov Ajpesa.

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