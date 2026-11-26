Boj za ljubljanski županski stolček se zaostruje. Aktualni župan Zoran Janković in njegov izzivalec Luka Mesec sta si v soočenju v oddaji 24UR ZVEČER izmenjala številne očitke. Janković meni, da bi moral Mesec na svojo priložnost počakati še štiri leta, kandidat Levice pa je prepričan, da je čas za spremembe že to nedeljo.

Pod drobnogledom skoraj 2,3 milijona evrov vreden posel

Janković je zavrnil očitke o izrabi občinskega denarja za volilno kampanjo. Mesec je medtem opozoril na neenake možnosti kandidatov in napovedal revizijo nakupa gozda za načrtovani nordijski center. Zemljišče je bilo v lasti družine poročne priče Jankovićevega sina. Aktualni župan je zavrnil tudi očitke o korupcijskih aferah, Mescu pa očital, da proti koncu kampanje izgublja rdečo nit.

Kandidata sta se razhajala tudi pri vprašanjih stanovanj, prometa in zdravstva. Mesec trdi, da je v Ljubljani brez zdravnika 30.000 ljudi, Janković pa navaja številko 23.000.

Mesec ostro nad nekdanje politične partnerje

Beseda je nanesla tudi na podporo Gibanja Svoboda Jankoviću in očitke Klemna Boštjančiča o Mesčevi neoperativnosti.

»Svoboda je zamudila lepo priložnost, da bi ostala tiho,« se je odzval Mesec in poudaril prispevek Levice k stanovanjski politiki in dolgotrajni oskrbi. Janković še vedno dvomi o Mesčevih sposobnostih vodenja prestolnice, medtem ko njegov izzivalec opozarja, da že 15 let zaseda vodstvene položaje.