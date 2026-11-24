V Izoli se pred drugim krogom županskih volitev stopnjuje napetost. V ospredju so očitki o žaljivih zapisih na družbenih omrežjih, lažnih profilih in vprašanju, kdo je pravi Izolan. Nekdanji dolgoletni koprski župan Boris Popovič, ki je v prvem krogu lokalnih volitev prejel 45 odstotkov glasov, se bo v drugem pomeril z ekonomistom Danielom Radešičem, ki ga je podprlo 40 odstotkov volivcev. Kandidata sta se soočila v oddaji 24UR ZVEČER, kjer sta spregovorila tudi o precej manj prijetni plati predvolilnega dogajanja.

Radešiča moti, da se Popovič predstavlja kot Izolan, čeprav se je tja priselil. Kot pravi, ga njegova kandidatura sama po sebi ne moti, težje pa sprejme, da se predstavlja kot domačin. Popovič meni, da bi bilo veliko koristneje govoriti o prihodnosti občine, projektih in njihovem financiranju. Ob tem je poudaril, da je že izolski občinski svetnik, njegova stranka pa je osvojila devet svetniških mest.

Hude obtožbe na račun predvolilne kampanje

Še ostrejši je bil Radešič pri opisovanju dogajanja na družbenih omrežjih. »Navzven smo na soočenjih najboljši prijatelji, od zadaj pa se dogajajo svinjarije,« je dejal. Zaradi žaljivih komentarjev anonimnih uporabnikov je po treh dneh te nehal prebirati. Prepričan je, da za takšnim dogajanjem stoji Popovičeva ekipa. Popovič je očitke odločno zavrnil. Poudaril je, da je tudi sam tarča žaljivih zapisov, vendar zanje ne krivi svojega protikandidata. Omenil je tudi profil z imenom Dedek Mraz, ki naj bi bil izrazito naklonjen Radešiču.

Medtem ko Popovič Izolo opisuje kot spečo Trnuljčico, se bosta morala kandidata za naklonjenost volivcev boriti še v drugem krogu. V prvem ju je ločilo le pet odstotnih točk.