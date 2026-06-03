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Napeto v DZ! Tako se je Robert Golob odzval na Stevanovićeve vulgarne besede

Robert Golob po Stevanovićevih besedah o poslankah Svobode: »Tisti, ki se počutijo prizadete, bodo najverjetneje sprožili ustrezne postopke.«
FOTO: Blaž Samec, Delo
FOTO: Blaž Samec, Delo
N. Č.
 3. 6. 2026 | 12:35
 3. 6. 2026 | 14:26
2:38
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V slovenski politiki se po besedah predsednika DZ Zorana Stevanovića o poslankah Svobode še naprej iskri. Danes se je na njegove besede odzval tudi predsednik Svobode Robert Golob, ki napoveduje podporo Svobode tistim, ki se bodo zaradi izrečenega odločili za postopke.

Besede predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, da se »določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje«, še naprej odmevajo. Na vprašanje o njegovih izjavah se je danes na novinarski konferenci odzval tudi Robert Golob. Kritika je namreč letela na poslanke Svobode.

»Glede vulgarnosti posameznih poslancev in poslank jih ne bom komentiral. Napovem pa že zdaj, da tisti, ki se počutijo prizadete zaradi teh besed, bodo najverjetneje sprožili ustrezne postopke in Svoboda jih bo pri tem podprla. Tak govor si je doslej privoščil samo eden in je za to moral tudi odgovarjati na sodišču,« je dejal Golob. Ob tem je dodal, da se očitno »slabe navade hitro prijemljejo novih poslancev« in da je prav, da zanje tudi odgovarjajo.

Stevanović: Potreboval bom čas, da postavim red

Predsednik DZ Zoran Stevanović je pred tem na facebooku zapisal, da bo potreboval nekaj časa, da v parlamentu »postavi red«. »Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu,« je zapisal. Nato je dodal, da ne zato, ker tega ne bi znal, ampak zato, ker se po njegovih besedah »določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje«. Ob tem se je v njihovem imenu opravičil in dodal: »Vse bo ok.«

Poslanka mu ni ostala dolžna

Na njegove besede se je ostro odzvala poslanka Svobode Lena Grgurević. Opozorila je, da izraz pocestnica slabšalno pomeni prostitutka, Stevanoviću pa očitala mizoginijo. »Ste dokaz, da obleka ne naredi človeka, funkcija še manj,« je zapisala. Dodala je še, da je po njenem mnenju »goljuf in nasilnež«, ter mu očitala, da se je prodal za funkcijo. Stevanović se je z Grgurevićevo zapletel že kmalu po prevzemu funkcije prvega med poslanci. Ko ji je med sejo neuspešno skušal vzeti besedo, jo je pozval k nekaj »damske kulture« in ji nato izklopil mikrofon.

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